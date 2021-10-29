Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив. Очікувати погіршення, за його словами, варто ще щонайменше 3 тижні.

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Він також додав, що ситуація стрімко погіршується по всій території України. Аналогічні тенденції спостерігаються майже у всіх країнах Європи. Насправді це очікуваний сценарій.

Ігор Кузін – головний санлікар "Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на спад". За словами Кузіна, спад захворюваності триватиме майже до кінця січня 2022 року. Наступне підвищення чекатимуть на березень – квітень 2022 року.

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Причини погіршення ситуації

Є кілька причин, які зумовлюють погіршення ситуації. Основна полягає в тому, що поточна хвиля повністю викликана новим штамом Дельта. Він заразніший, має важчий перебіг та поширюється швидше за інші штами.

Друга причина в тому, що в областях відверто не дотримуються банальних правил захисту, рекомендацій медиків та органів влади.

"Можливо, це втома від карантинних заходів. На жаль, але факт: люди так і не навчилися використовувати маски, захищати себе та своїх близьких. Підсумок – перехід частини областей до червоної зони", – пояснив Кузін.

Крім того, одночасно коронавірусом відбувається звичний сезонний підйом захворюваності на ГРВІ, що також впливає на загальну захворюваність.

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