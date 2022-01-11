У найближчі тижні Омікроном заразиться понад 50% населення Європи, – ВООЗ

У Європейському регіоні у перший тиждень 2022 року зареєстрували понад 7 мільйонів ​​випадків COVID-19. Світом все більше шириться саме варіант коронавірусу Омікрон.

Тож невдовзі він може заполонити більш як половину Європи. Про це заявив голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге на брифінгу.

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Омікрон стане домінуючим

За його словами, показники смертності залишаються стабільними та продовжують залишатися найвищими в країнах з високою захворюваністю COVID-19. Все це на тлі низького рівня вакцинації населення.

"Він (Омікрон – 24 канал) швидко стає домінуючим вірусом у Західній Європі і зараз розповсюджується на Балканах", – пояснив Клюге.

За таких темпів Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що понад 50% населення регіону будуть інфіковані Омікроном у найближчі 6 – 8 тижнів,

– заявив він.

Кількість хворих лише росте

Кількість нових випадків у Європі зросла удвічі лише за тиждень. Станом на 10 січня, 26 країн повідомили, що понад 1% їхнього населення інфікується COVID-19 щотижня.

Загалом, за даними організації, 50 із 53 країн Європи та Центральної Азії повідомили про те, що виявили Омікрон-штам коронавірусу.

Чим небезпечний Омікрон

Дані, зібрані за останні тижні, вкотре підтверджують, що Омікрон має високу здатність до поширення. Все через численну кількість мутацій, які дозволяють йому легше закріплюватися на клітинах людини.

У ВООЗ зазначили, що Омікроном можуть заразитись навіть ті, хто раніше був інфікований чи вакцинований. Через це зараз і спостерігається зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Разом з тим, штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.

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