Щоправда, поки що невідомо які саме. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради 23 лютого.

До теми Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

На жаль, міністр не уточнив, які саме карантинні обмеження будуть скасовані.

Карантинні обмеження найближчим часом скасовуватимуться,

– заявив Ляшко.

До слова, нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Віктор Ляшко повідомив, що наразі в Україні не будуть повністю скасовувати карантин. Поки що його можуть лише послабити у випадку покращення епідеміологічної ситуації.

За якої умови карантин можуть повністю скасувати

Наразі у МОЗ слідкують за тим, що відбувається в країнах, у яких пом’якшили або скасували карантинні обмеження. За словами міністра, розглянути скасування карантину в Україні зможуть лише при високому рівні колективного імунітету – це мінімум 70% вакцинованого дорослого населення.

Зверніть увагу: Нині МОЗ оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три: Львівська, Харківська та Чернівецька. У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. Решта регіонів у помаранчевій зоні.