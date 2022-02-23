Щоправда, поки що невідомо які саме. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради 23 лютого.
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На жаль, міністр не уточнив, які саме карантинні обмеження будуть скасовані.
Карантинні обмеження найближчим часом скасовуватимуться,
– заявив Ляшко.
До слова, нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Віктор Ляшко повідомив, що наразі в Україні не будуть повністю скасовувати карантин. Поки що його можуть лише послабити у випадку покращення епідеміологічної ситуації.
За якої умови карантин можуть повністю скасувати
Наразі у МОЗ слідкують за тим, що відбувається в країнах, у яких пом’якшили або скасували карантинні обмеження. За словами міністра, розглянути скасування карантину в Україні зможуть лише при високому рівні колективного імунітету – це мінімум 70% вакцинованого дорослого населення.