Найближчим часом МОЗ може послабити карантин, – Ляшко

23 лютого 2022 , 18:29
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Нині в Україні діють правила адаптивного карантину. Але вже найближчим часом в Україні можуть скасувати деякі карантинні обмеження.

Щоправда, поки що невідомо які саме. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради 23 лютого.

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На жаль, міністр не уточнив, які саме карантинні обмеження будуть скасовані.

Карантинні обмеження найближчим часом скасовуватимуться,
– заявив Ляшко.

До слова, нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Віктор Ляшко повідомив, що наразі в Україні не будуть повністю скасовувати карантин. Поки що його можуть лише послабити у випадку покращення епідеміологічної ситуації.

За якої умови карантин можуть повністю скасувати

Наразі у МОЗ слідкують за тим, що відбувається в країнах, у яких пом’якшили або скасували карантинні обмеження. За словами міністра, розглянути скасування карантину в Україні зможуть лише при високому рівні колективного імунітету – це мінімум 70% вакцинованого дорослого населення.

Зверніть увагу: Нині МОЗ оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три: Львівська, Харківська та Чернівецька. У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. Решта регіонів у помаранчевій зоні.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ
  • За минулу добу в Україні виявили 25 062 хворих на коронавірус, серед них 2 427 дітей та 665 медпрацівників.
  • До лікарень потрапили 3 140 людей. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість видужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 
  • Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. 4 023 033 пацієнти вже одужали. Але померли, на жаль, 105 229 наших громадян. 
Автор: Анастасія Кушпіт