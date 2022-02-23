Найближчим часом МОЗ може послабити карантин, – Ляшко
Нині в Україні діють правила адаптивного карантину. Але вже найближчим часом в Україні можуть скасувати деякі карантинні обмеження.
Щоправда, поки що невідомо які саме. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради 23 лютого.
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На жаль, міністр не уточнив, які саме карантинні обмеження будуть скасовані.
Карантинні обмеження найближчим часом скасовуватимуться,
– заявив Ляшко.
До слова, нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Віктор Ляшко повідомив, що наразі в Україні не будуть повністю скасовувати карантин. Поки що його можуть лише послабити у випадку покращення епідеміологічної ситуації.
За якої умови карантин можуть повністю скасувати
Наразі у МОЗ слідкують за тим, що відбувається в країнах, у яких пом’якшили або скасували карантинні обмеження. За словами міністра, розглянути скасування карантину в Україні зможуть лише при високому рівні колективного імунітету – це мінімум 70% вакцинованого дорослого населення.
Зверніть увагу: Нині МОЗ оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три: Львівська, Харківська та Чернівецька. У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. Решта регіонів у помаранчевій зоні.
Ситуація з коронавірусом в Україні:
- За минулу добу в Україні виявили 25 062 хворих на коронавірус, серед них 2 427 дітей та 665 медпрацівників.
- До лікарень потрапили 3 140 людей. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість видужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. 4 023 033 пацієнти вже одужали. Але померли, на жаль, 105 229 наших громадян.