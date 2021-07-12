Найближчим часом в Україну приїдуть 2 COVID-вакцини: які саме

Україна до спалаху штаму коронавірусу Дельта. Найближчим часом до нас найдуть вакцини від компаній Sinovac (від CoronaVac) і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

До України приїхала чергова партія вакцини CoronaVaс у розмірі із 500 тисяч доз. Найближчим часом препарат розвезуть у регіони.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що вакцина поїде в найвіддаленіші населені пункти, щоб імунізувати змогли якнайбільше людей. Також найближчим часом до України має надійти ще 1,23 мільйона доз вакцини CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 11 липня, проти коронавірусу вакцинували 26 356 українців.

13 390 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 12 966 – другу.

Загалом в Україні провели 3 489 332 COVID-щеплень. Повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози вакцини, 1 177 642 мешканців країни.

Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ

Впродовж минулого тижня 5 – 11 липня в Україні провели рекордні 563 тисяч щеплень проти коронавірусу. Це найвищий показник в країні від початку вакцинальної кампанії.

Тим часом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що оскільки в Україні виявлено штам коронавірусу Дельта, то в країні необхідно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 й збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.