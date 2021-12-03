Які виклики надходять на "103" найчастіше?
Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.
Читайте також: Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Люди не слідкують або не бажають слідкувати за своїм здоров'ям і не звертаються до сімейних лікарів. Потім вони звертаються до нас, як до останнього шансу на свій порятунок,
– зауважив Володимир Ананєвич.
Також, за словами медика, через пандемію коронавірусу зараз багато пацієнтів з проблемами з диханням, часто бувають постраждалі внаслідок ДТП.
Іншою частою причиною звернень є інсульти.
Фактично кожного чергування у нас є виклик на інсульт або підозру на інсульт. Інфаркти дещо рідше, але трапляються,
– додав лікар.
Які виклики є пріоритетними
Володимир Ананєвич виділив дві категорії пріоритетних викликів:
- критичні – коли пацієнт перебуває у загрозливому для життя стані.
- екстрені – коли немає прямої загрози життю, але є значна загроза для здоров'я пацієнта. А в таких випадках зволікання може поставити під загрозу життя.
Натомість найменший пріоритет надають неекстреним випадкам, які, в принципі, не належать до сфери "швидкої", зокрема до пацієнтів з гіпертонією.
Хронічні пацієнти або люди з гіпертонічною хворобою, які повинні регулярно приймати лікарські засоби, аби їхній стан не погіршувався,
– зазначив медик.
За скільки часу карета "швидкої" повинна прибути на місце виклику?Медик пояснив, що це залежить від класифікації виклику. Так, критичний виклик – до 10 хвилин, екстрений – до 20 хвилин. Ці два види викликів фактично належать до швидкої допомоги та медицини катастроф.
День у "швидкій" – дивіться відео