Які виклики надходять на "103" найчастіше?

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.

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Люди не слідкують або не бажають слідкувати за своїм здоров'ям і не звертаються до сімейних лікарів. Потім вони звертаються до нас, як до останнього шансу на свій порятунок,

– зауважив Володимир Ананєвич.

Також, за словами медика, через пандемію коронавірусу зараз багато пацієнтів з проблемами з диханням, часто бувають постраждалі внаслідок ДТП.

Іншою частою причиною звернень є інсульти.

Фактично кожного чергування у нас є виклик на інсульт або підозру на інсульт. Інфаркти дещо рідше, але трапляються,

– додав лікар.

Які виклики є пріоритетними

Володимир Ананєвич виділив дві категорії пріоритетних викликів:

критичні – коли пацієнт перебуває у загрозливому для життя стані.

екстрені – коли немає прямої загрози життю, але є значна загроза для здоров'я пацієнта. А в таких випадках зволікання може поставити під загрозу життя.

Натомість найменший пріоритет надають неекстреним випадкам, які, в принципі, не належать до сфери "швидкої", зокрема до пацієнтів з гіпертонією.

Хронічні пацієнти або люди з гіпертонічною хворобою, які повинні регулярно приймати лікарські засоби, аби їхній стан не погіршувався,

– зазначив медик.

За скільки часу карета "швидкої" повинна прибути на місце виклику? Медик пояснив, що це залежить від класифікації виклику. Так, критичний виклик – до 10 хвилин, екстрений – до 20 хвилин. Ці два види викликів фактично належать до швидкої допомоги та медицини катастроф.

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте у межах проєкту "Інтерв'ю24".

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