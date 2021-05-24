Стриптиз-клуб 

Влада Лас-Вегаса відкрили пункт вакцинації від коронавірусу в стрип-клубі Hustler. Робити щеплення в ньому могли тільки люди старше 21 років.

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Всім, хто скористався можливістю, клуб надав бонуси – платинову картку постійного відвідувача, безкоштовну пляшку алкоголю на вибір і танець від вакцинованої артистки.

Вакцинація в стриптиз-клубі
Вакцинація в стриптиз-клубі / Фото: Hustler

Собор

У Великобританії деякі люди можуть зробити собі ін'єкцію у 800-річному соборі. На фоні звучить органна музика, яка допомагає розслабитися.

Вакцинація в соборі
Вакцинація в соборі / Фото: The Guardian

Аеропорт 

У Таїланді люди стоять у черзі в аеропорту не для реєстрації на рейс, а для того, щоб вакцинуватися проти COVID-19.

Вакцинація в аеропорту
Вакцинація в аеропорту / Фото: Unsplash

Човен

Представники охорони здоров’я Бразилії вакцинують віддалені громади, пропонуючи це зробити на маленьких річкових човнах.

Вакцинація в човні
Вакцинація в човні / Фото: THE ASSOCIATED PRESS

Музей

Жителі Нью-Йорка у віці 18 років і старше можуть отримати щеплення під 94-метровим синім китом, підвішеним до стелі Музею природознавства.

Вакцинація в музеї
Вакцинація в музеї / Фото: VCG