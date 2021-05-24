Стриптиз-клуб

Влада Лас-Вегаса відкрили пункт вакцинації від коронавірусу в стрип-клубі Hustler. Робити щеплення в ньому могли тільки люди старше 21 років.

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Всім, хто скористався можливістю, клуб надав бонуси – платинову картку постійного відвідувача, безкоштовну пляшку алкоголю на вибір і танець від вакцинованої артистки.



Вакцинація в стриптиз-клубі / Фото: Hustler

Собор

У Великобританії деякі люди можуть зробити собі ін'єкцію у 800-річному соборі. На фоні звучить органна музика, яка допомагає розслабитися.



Вакцинація в соборі / Фото: The Guardian

Аеропорт

У Таїланді люди стоять у черзі в аеропорту не для реєстрації на рейс, а для того, щоб вакцинуватися проти COVID-19.



Вакцинація в аеропорту / Фото: Unsplash

Човен

Представники охорони здоров’я Бразилії вакцинують віддалені громади, пропонуючи це зробити на маленьких річкових човнах.



Вакцинація в човні / Фото: THE ASSOCIATED PRESS

Музей

Жителі Нью-Йорка у віці 18 років і старше можуть отримати щеплення під 94-метровим синім китом, підвішеним до стелі Музею природознавства.



Вакцинація в музеї / Фото: VCG