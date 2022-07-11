П'ять найдорожчих препаратів в світі

Лікування – це майже завжди дорого і неприємно. Але існують захворювання, лікування яких більшості людей не по кишені.

Zolgensma

2 125 000 доларів – вартість одноразової процедури внутрішньовенного введення препарату. Для порівняння: за ці гроші можна купити п'ятикімнатну квартиру в центрі Парижа і ще на ремонт залишиться.

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Це препарат для лікування спинальної м'язової атрофії (СМА) – рідкісного генетичного захворювання, яке послаблює м'язи та викликає проблеми з рухом.

Danyelza

1 056 864 доларів – вартість річного курсу препарату з 48 ампул. При цьому вартість одного флакона 22 018 доларів. Препарат використовують для лікування нейробластоми – це рак, який розвивається із незрілих нервових клітин. Майже всі випадки нейробластоми виникають у немовлят та дітей віком до 5 років.

Zokinvy

1 080 000 доларів – це вартість річного курсу для пацієнта, який приймає 4 капсули на день. Ціна препарату відрізнятиметься залежно від дозування. Вартість 30 капсул по 50 мг - 22 500 доларів, а за 33 600 доларів можна купити 30 капсул по 75 мг.

Препарат використовується для лікування прогерії – рідкісного генетичного захворювання, яке спричиняє швидке старіння дітей, починаючи з перших років життя.

Folotyn

900 000 доларів – приблизна вартість одного циклу прийому ліків. Дозування препарату залежить від площі поверхні тіла та розраховується циклами, середня тривалість циклу – 70 днів.

Folotyn – ліки для терапії Т-клітинної лімфоми. Причому препарат використовують лише у випадках, коли інші методи лікування не допомогли. Т-клітинна лімфома – це рідкісний тип раку, який починається у лейкоцитах, їх ще називають Т-клітинами. Ці клітини зазвичай допомагають імунній системі організму боротися із мікробами.

Actimmune

819 000 доларів – вартість курсу препарату на рік. Actimmune використовується для запобігання серйозним інфекціям у людей з хронічною гранулематозною хворобою та для лікування тяжкого остеопорозу. Хронічна гранулематозна хвороба 2 це спадкове захворювання, при якому фагоцити (клітини крові, які зазвичай допомагають організму боротися з інфекціями) не працюють належним чином. Через це у людини розвивається безліч інфекцій у легенях, шкірі, лімфатичних вузлах, печінці, шлунку та кишечнику або інших органах. Остеопороз – генетичне захворювання, у якому кістки розвиваються аномально щільними.