Найтриваліше захворювання: жінка 335 днів боролася з коронавірусом

Американські лікарі описали найтриваліший перебіг COVID-19 – через ослаблений імунітет інфекція циркулювала в організмі пацієнтки майже рік.

Майже рік з коронавірусом

Унікальний клінічний випадок зареєстрували в лікарні Національного інституту здоров'я в Бетесді. Перший раз 47-річна жінка була госпіталізована з COVID-19 навесні 2020 року. За три роки до цього вона пройшла успішне лікування лімфоми.

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Через дев'ять місяців під час чергового обстеження у неї знову підтвердився коронавірус, при цьому у пацієнтки не було симптомів захворювання. Спочатку лікарі припустили, що тест дав помилково-позитивний результат, але через місяць у жінки знову підтвердився COVID-19, а вірусне навантаження зросло.

Секвенування генома показало, що цей той же вірус, який виявили у пацієнтки у 2020 році, тобто це не було повторне зараження. Жінка знову пройшла курс лікування від коронавірусу, і лише через 335 днів після зараження вона отримала негативний тест.

Чому захворювання тривало так довго

На думку лікарів, тривала циркуляція вірусу в організмі пацієнтки пов'язана з лікуванням онкозахворювання. Пацієнтка отримувала CAR-T клітинну терапію, засновану на використанні власних клітин пацієнта для руйнування злоякісних клітин. Лікування допомогло перемогти рак, але при цьому знизило рівень В-клітин, що беруть участь у виробленні нейтралізують антитіл.

Інші випадки довгого перебігу коронавірусу

Раніше вчені з США описали кілька випадків тривалого коронавірусу як у дорослих, так і у дітей з ослабленим через онкозахворювання імунітетом. П'ятирічна дівчинка хворіла на коронавірусі три місяці, хлопчик того ж віку -–196 днів, легеневі ураження зберігалися до 250 днів. Найважчий випадок припав на молодого чоловіка 20-25 років, який на момент зараження отримував хімієтерапія. Інфекція залишалася в його організмі 250 днів разом з важкими симптомами.