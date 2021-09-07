Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на погоджувальній раді парламенту.
Також на тему: На Рівненщині закінчились ковід-тести: влада шукає гроші на закупівлю
За його словами, епідемічна ситуація в країні погіршується, але це тенденція загальносвітова і не є унікальною. Це відбувається через те, що люди забули про карантинні обмеження.
В яких областях найгірша ситуація з коронавірусом
Він додав, що нині країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема.
Михайло Радуцький
“Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріше за все, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано”
Голова комітету також додав, що "сьогодні немає проблем із вакциною в країні, є проблема з небажанням людей вакцинуватися". Тому він закликав нардепів не транслювати "власну думку" на всю країну, виходячи в ефіри.
Вакцинація в Україні: коротко
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 9 923 423 щеплення.
- Вакцинація в країні стартувала 24 лютого.
- Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати: Covishield – 487187 (кількість використаних доз), Coronavac – 1571064, Comirnaty від Pfizer – 1945675, AstraZeneca–511583, Janssen від Johnson & Johnson – 19252, Moderna – 1084037.