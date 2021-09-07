Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на погоджувальній раді парламенту.

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За його словами, епідемічна ситуація в країні погіршується, але це тенденція загальносвітова і не є унікальною. Це відбувається через те, що люди забули про карантинні обмеження.

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Він додав, що нині країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема.

Михайло Радуцький “Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріше за все, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано”

Голова комітету також додав, що "сьогодні немає проблем із вакциною в країні, є проблема з небажанням людей вакцинуватися". Тому він закликав нардепів не транслювати "власну думку" на всю країну, виходячи в ефіри.

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