Найгірше вже позаду: тижнева смертність від коронавірусу у світі зменшилася на 20%, – ВООЗ

За минулий тиждень у всьому світу від коронавірусу померли 66 359 осіб. Захворюваність падає вже шостий тиждень поспіль.

Ситуація з COVID-19 у світі

Експерти ВООЗ також відзначають зниження швидкості поширення коронавірусу. З 15 по 21 лютого в усьому світі виявлено 2,4 мільйона нових випадків, що на 11% менше, ніж тижнем раніше.

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Смертність від COVID-19 знизилася у всіх регіонах, крім країн західної частини Тихого океану – Австралія, Японія, Малайзія, Філіппіни. У цих державах число смертей зросла на 6%. Найбільше жертв COVID-19 виявлено на Філіппінах (561), в Японії (505) і Малайзії (93).

Світовим лідером по виявленому числу нових хворих як і раніше залишається США – 480 467 хворих. Велику кількість хворих також зафіксували в Бразилії (316 221), у Франції (131 179), в Росії (92 843) та Індії (86 711).

Найгірше позаду

Глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) заявив про те, що пандемія COVID-19 завершиться не раніше, ніж на початку 2022 року. При цьому вірус напевно ще буде циркулювати в людській популяції, але такі суворі обмеження, як були у 2020 році, вже не знадобляться.

Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше в порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися,

– сказав Клюге.

Нині у всьому світі зареєстровано понад 112,1 мільйона випадків COVID-19, число загиблих перевищило 2,4 мільйона осіб.