Деякі скандали стосувалися справедливості у наданні медичних послуг, інші спалахнули виключно в колах наукової спільноти, деякі були кримінальними або дещо політичними. Але були й такі, від яких волосся ставало дибки.
До теми 10 найважливіших відкриттів та досягнень в медицині за 2021 рік
Медичні скандали у 2021 році, які запам'яталися найбільше
Незаконні трансплантації у Болгарії – як органи бідних українців пересаджували заможним іноземцям
Джерело: Euractiv
Влітку 2021 року у Болгарії розгорівся скандал – державна лікарня виконувала операції з пересадки органів з порушенням законодавства. Отримувачами органів були багаті люди, яким пересаджували органи нібито "племінників" з України та Молдови. Адже отримати орган поза чергою можна лише від близького родича.
За останні два роки у державній лікарні було проведено 14 трансплантацій нирок від живих донорів. У документах йдеться, що всі донори нирок — бідні "племінники" з України та Молдови, а реципієнти – багаті "дядечки" з таких країн, як: Ізраїль, Японія, та Оман,
– заявив міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров.
При цьому заможні "дядечки", які отримали органи, використовували фальшиві дані. За такою схемою провели операцію одному із високопоставлених чиновників – чоловікові пересадили печінку, а він магічним чином опинився на початку списку очікування органів. МОЗ Болгарії заявило, що має всі підстави вважати, що ці люди не були родичами.
Росія могла вкрасти формулу AstraZeneca
Джерело: The Sun
Британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. У Британії стверджують, що розробку оксфордських вчених нібито використали у Росії при створенні вакцини "Супутник V". Зазначається, що дані були викрадені іноземним шпигуном особисто.
Тим часом у Кремлі відхрестились від таких звинувачень. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, є "глибоко не науковою". Мовляв, це причина, аби не вірити виданню.
Авторитетний журнал The Lancet назвав жінок "тілами з вагінами"
Джерело: The Telegraph
Авторів авторитетного наукового журналу The Lancet звинуватили у сексизмі. На обкладинці вересневого номера розмістили надпис, де жінок назвали "тілами з вагінами". Ситуація викликала невдоволення – багато науковців почали скасовувати підписку та залишати посади рецензентів.
Цитату на обкладинку взяли зі статті під назвою Period on Display. Вона стосується виставки, присвяченій менструації в Музеї вагіни в Лондоні. Автор статті 4 рази вживає слово жінка і лише 1 раз – "тіла з вагінами". Цитату "Історично анатомія та фізіологія тіл з вагінами ігнорувалася" вирішили помістити на обкладинку.
The Lancet назвав жінок "тілами з вагінами" / Фото з твітеру журналу
Можливо, вас зацікавить Найцікавіше про секс за 2021 рік: від досліджень до міфів
Скандал з пересадкою органів в Україні
Джерело: 24 канал
В УНН заявили, що 16 жовтня донорську печінку нібито пересадили поза чергою. Орган отримав пацієнт з приватної клініки "Оберіг" замість пацієнтки державної клініки з цирозом печінки. За словами журналістів, жінка вже рік стоїть на черзі й за станом здоров'я начебто є першою в черзі за системою ЄДІСТ.
Тим часом журналісти 24 каналу зв'язалися з директором Українського центру трансплант-координації Дмитром Ковалем. Він заявив, що інформація спотворена. За його словами, чоловік перебував на черзі з лютого, а жінка – з травня. Окрім цього, пацієнтку, про яку йдеться, обирали на операцію після цього ще 4 рази. Але трансплантацію чомусь так ніхто і не виконав.
Дитяча стоматологиня з Рівного била маленьких пацієнтів
Джерело: 24 канал
Взимку 2021 року у Рівному спалахнув скандал через 28-річну лікарку-стоматологиню Інну К. Мережею розлетілись відео, на яких вона била та шарпала дітей. Все почалося з того, що 9 лютого на неї поскаржилися батьки 2 дітей. У маленьких пацієнтів були синці та подряпини.
На відео, які з'явилися у мережі, жінка шарпає дівчинку та б'є об кушетку головою хлопчика. Попри відеозаписи, лікарка все заперечує. Батьки впізнали своїх дітей на відео, тож до поліції надійшло ще 3 заяви.
Стоматологиню звинуватили у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам, а Рівненська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення. Після перевірки у МОЗ повідомили, що горе-лікарка не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія. Натомість ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики анулювали.
Стоматологиня знущалась з дітей під час прийому / Скриншот з відео
Погрались у Франкенштейна: негуманний та беззмістовний експеримент на щурах
Джерело: bioRxiv
У науці та медицині досі проводять експерименти на тваринах. Все тому, що наразі це найдешевший метод досліджень безпеки нових препаратів чи терапій, які планують застосовувати на людях. І якщо в цій ситуації досліди над тваринами можна хоч якось виправдати, то в деяких випадках це абсолютно не має сенсу й не несе жодної користі, що перетворює подібні досліди просто на беззмістовні знущання.
Цьогоріч вчені з Китаю запліднили самців щурів. Для цього гризунів піддали кастрації, видалили їм яєчка, праву вентральну передміхурову залозу і насінні бульбашки, а потім попарно з'єднали з самками, щоб дати чоловікам аналогічне жіноче мікросередовище шляхом кровообігу.
Після цього самцям трансплантували матку і перенесли ембріони на стадії бластоцисти. Частину ембріонів підсаджували в матки самок.
Схема з'єднання самки та самця / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu
4 етапи експерименту / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu
Після того, як самці дали потомство шляхом кесаревого розтину, їх розділили з самками. Більшість ембріонів загинули ще до народження: плоди мали іншу форму і колір, а також атрофію або набряк плаценти. В цілому експеримент виявився успішним лише на 3,68%.
Зоозахисники та світова спільнота відреагували з жахом – це "дослідження" не принесло нових знань щодо репродуктивної системи людини й не несе жодної користі, а викликане лише цікавістю. Як зауважили експерти, це "франкенштейнівський" експеримент, який потягнув за собою лише знущання з тварин.