Найгучніші медичні скандали в Україні та світі за 2021 рік

Скандали трапляються не лише в шоубізнесі чи політиці, а й у сфері медицини та науки. Тож редакція Здоров'я 24 зібрала найгостріші медичні чвари за останній рік.

Деякі скандали стосувалися справедливості у наданні медичних послуг, інші спалахнули виключно в колах наукової спільноти, деякі були кримінальними або дещо політичними. Але були й такі, від яких волосся ставало дибки.

До теми 10 найважливіших відкриттів та досягнень в медицині за 2021 рік

Медичні скандали у 2021 році, які запам'яталися найбільше

Незаконні трансплантації у Болгарії – як органи бідних українців пересаджували заможним іноземцям

Джерело: Euractiv

Влітку 2021 року у Болгарії розгорівся скандал – державна лікарня виконувала операції з пересадки органів з порушенням законодавства. Отримувачами органів були багаті люди, яким пересаджували органи нібито "племінників" з України та Молдови. Адже отримати орган поза чергою можна лише від близького родича.

За останні два роки у державній лікарні було проведено 14 трансплантацій нирок від живих донорів. У документах йдеться, що всі донори нирок — бідні "племінники" з України та Молдови, а реципієнти – багаті "дядечки" з таких країн, як: Ізраїль, Японія, та Оман,

– заявив міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров.

При цьому заможні "дядечки", які отримали органи, використовували фальшиві дані. За такою схемою провели операцію одному із високопоставлених чиновників – чоловікові пересадили печінку, а він магічним чином опинився на початку списку очікування органів. МОЗ Болгарії заявило, що має всі підстави вважати, що ці люди не були родичами.

Росія могла вкрасти формулу AstraZeneca

Джерело: The Sun

Британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. У Британії стверджують, що розробку оксфордських вчених нібито використали у Росії при створенні вакцини "Супутник V". Зазначається, що дані були викрадені іноземним шпигуном особисто.

ще до виходу першої COVID-вакцини у світ британський уряд неодноразово заявляв про те, що російські хакери намагалися зламати сервіси компаній, які залучені до виробництва вакцини у Британії. Покійний міністр з питань безпеки Джеймс Брокеншир публічно заявив, що уряд "на 95% впевнений" у спробі злому.

Тим часом у Кремлі відхрестились від таких звинувачень. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що газета The Sun, у якій з'явилась ця інформація, є "глибоко не науковою". Мовляв, це причина, аби не вірити виданню.

Авторитетний журнал The Lancet назвав жінок "тілами з вагінами"

Джерело: The Telegraph

Авторів авторитетного наукового журналу The Lancet звинуватили у сексизмі. На обкладинці вересневого номера розмістили надпис, де жінок назвали "тілами з вагінами". Ситуація викликала невдоволення – багато науковців почали скасовувати підписку та залишати посади рецензентів.

Цитату на обкладинку взяли зі статті під назвою Period on Display. Вона стосується виставки, присвяченій менструації в Музеї вагіни в Лондоні. Автор статті 4 рази вживає слово жінка і лише 1 раз – "тіла з вагінами". Цитату "Історично анатомія та фізіологія тіл з вагінами ігнорувалася" вирішили помістити на обкладинку.



The Lancet назвав жінок "тілами з вагінами" / Фото з твітеру журналу

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Скандал з пересадкою органів в Україні

Джерело: 24 канал

В УНН заявили, що 16 жовтня донорську печінку нібито пересадили поза чергою. Орган отримав пацієнт з приватної клініки "Оберіг" замість пацієнтки державної клініки з цирозом печінки. За словами журналістів, жінка вже рік стоїть на черзі й за станом здоров'я начебто є першою в черзі за системою ЄДІСТ.

Тим часом журналісти 24 каналу зв'язалися з директором Українського центру трансплант-координації Дмитром Ковалем. Він заявив, що інформація спотворена. За його словами, чоловік перебував на черзі з лютого, а жінка – з травня. Окрім цього, пацієнтку, про яку йдеться, обирали на операцію після цього ще 4 рази. Але трансплантацію чомусь так ніхто і не виконав.

Варто знати:

Від початку 2021 року в Україні функціонує єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ), яка підпорядковується Українському центру трансплант-координації.

Система автоматично підбирає пари донор-реципієнт, тим самим забезпечуючи оперативну трансплантацію органів.

Дитяча стоматологиня з Рівного била маленьких пацієнтів

Джерело: 24 канал

Взимку 2021 року у Рівному спалахнув скандал через 28-річну лікарку-стоматологиню Інну К. Мережею розлетілись відео, на яких вона била та шарпала дітей. Все почалося з того, що 9 лютого на неї поскаржилися батьки 2 дітей. У маленьких пацієнтів були синці та подряпини.

На відео, які з'явилися у мережі, жінка шарпає дівчинку та б'є об кушетку головою хлопчика. Попри відеозаписи, лікарка все заперечує. Батьки впізнали своїх дітей на відео, тож до поліції надійшло ще 3 заяви.

Стоматологиню звинуватили у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам, а Рівненська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення. Після перевірки у МОЗ повідомили, що горе-лікарка не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія. Натомість ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики анулювали.

Відеодокази публікувати ми не будемо через жорстоке поводження з дітьми. Вони опубліковані у матеріалі редакції, яка отримала відео –

Погрались у Франкенштейна: негуманний та беззмістовний експеримент на щурах

Стоматологиня знущалась з дітей під час прийому / Скриншот з відео

Джерело: bioRxiv

У науці та медицині досі проводять експерименти на тваринах. Все тому, що наразі це найдешевший метод досліджень безпеки нових препаратів чи терапій, які планують застосовувати на людях. І якщо в цій ситуації досліди над тваринами можна хоч якось виправдати, то в деяких випадках це абсолютно не має сенсу й не несе жодної користі, що перетворює подібні досліди просто на беззмістовні знущання.

Досліди на тваринах зазвичай проводять для оцінки безпеки лікарських препаратів. Але навіть такі випробування в основному вважають марними, оскільки близько 95% протестованих на тваринах ліків не підходять для людей. Раніше Міністерство сільського господарства США оголосило, що деякі дослідження на ссавцях поступово припинять до 2025 року.

Цьогоріч вчені з Китаю запліднили самців щурів. Для цього гризунів піддали кастрації, видалили їм яєчка, праву вентральну передміхурову залозу і насінні бульбашки, а потім попарно з'єднали з самками, щоб дати чоловікам аналогічне жіноче мікросередовище шляхом кровообігу.

Після цього самцям трансплантували матку і перенесли ембріони на стадії бластоцисти. Частину ембріонів підсаджували в матки самок.



Схема з'єднання самки та самця / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu



4 етапи експерименту / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

Після того, як самці дали потомство шляхом кесаревого розтину, їх розділили з самками. Більшість ембріонів загинули ще до народження: плоди мали іншу форму і колір, а також атрофію або набряк плаценти. В цілому експеримент виявився успішним лише на 3,68%.

Зоозахисники та світова спільнота відреагували з жахом – це "дослідження" не принесло нових знань щодо репродуктивної системи людини й не несе жодної користі, а викликане лише цікавістю. Як зауважили експерти, це "франкенштейнівський" експеримент, який потягнув за собою лише знущання з тварин.