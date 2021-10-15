Найімовірніше буде, – Ляшко про вакцинацію бустерною дозою

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні найімовірніше введуть бустерну вакцинацію проти COVID-19. Однак, не пояснив, чи це буде ревакцинація, чи додаткова доза.

Коли буде доступна бустерна вакцинація

Очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що питання бустерної вакцинації розглядатимуть після того, як імунізують стандартними двома щепленнями більшість дорослого населення.

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Так, на запитання про введення бустерної вакцинації Віктор Ляшко відповів, що "воно більше всього, що буде".

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування – це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації”.

Міністр пояснив, що у МОЗ чітко слідують рекомендаціям ВООЗ. Наразі алгоритм такий, що спочатку доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення повинні мати якомога більша кількість дорослого населення.

Вакцина для життя

Міністр вкотре закликав усіх вакцинуватися від COVID-19! Віктор Ляшко наголосив, що "вакцинація проти COVID-19 просто необхідна для життя.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Ми закликаємо вакцинуватися, щоб врятувати власне здоров'я. Не потрібно грати в лотерею: чи достатньо у мене буде титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо. Інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень”.

Головне про бустерну вакцинацію проти COVID-19

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Національна технічна група експертів скоро розгляне питання про бустерну вакцинацію для людей з хронічними хворобами.

До цього експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом.