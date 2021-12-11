Чому відкриття важливе

Ускладнення, коли справа стосується загоєння хронічних ран не рідкість серед людей, які страждають на діабет або опікові травми. Вони є основною причиною ампутації та зниження якості життя багатьох пацієнтів, зазначають дослідники.

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Що виявили вчені

Вчені виявили, що під час пошкодження тканин збільшується кількість білка Agrin, який зберігає механічну структуру пошкоджених шарів шкіри шляхом регенерації.

Під час травми більшість позаклітинного матриксу, який допомагає відновлювати тканину, втрачається, що уповільнює загоєння ран.

Таким чином, своєчасне заповнення запасів ключових білків може прискорити загоєння ран.

Перспектива застосування технології

Результати відкривають потенціал для розробки біоматеріалів для загоєння ран на основі білка Agrin, які можуть прискорити загоєння шкіри шляхом відновлення пошкоджених тканин.

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