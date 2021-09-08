Наймолодша жертва в Україні: від коронавірусу померла дівчинка, якій було 15 днів

В Києві від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнилося всього 15 днів – це наймолодша жертва коронавірусної хвороби в Україні. У лікарню дитину доставили медики швидкої допомоги з дому.

Що відомо про смерть дитини

Головна лікарка Київської дитячої інфекційної лікарні Тетяна Камінська розповіла, що 27 серпня медики екстреної допомоги доставили дитину в тяжкому стані. У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація.

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Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії,

– розповідає Камінська.

У дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром – стан, при якому кисень через легені не може потрапити у кров.

У дитини та її матері діагностували COVID-19. Зі слів лікарки, малеча поступила в лікарню на 5 день після захворювання.

Дівчинка була в той же день заінтубована, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан погіршувався, і 2 вересня вона померла,

– розповіла Тетяна Камінська.

Невідомо наразі деталей розвитку хвороби у дівчинки, зокрема про те, за яких умов інфікувалась мати та дитина, також немає інформації про те, яке лікування вони отримували до того, як потрапили в інфекційне відділення.

Тетяна Камінська також зауважила, що за півтора року в дитячій інфекційній лікарні Києва перебували 500 дітей з діагнозом COVID-19.

У всіх був неважкий перебіг хвороби, це перший летальний випадок від COVID-19,

– додала лікарка.

Також лікарка повідомила, що з початку осіннього періоду кількість госпіталізованих дітей незначно збільшилась.

Що відомо про перебіг коронавірусу у дітей

Найтяжчих перебіг хвороби спостерігають у новонароджених та дітей раннього віку. Чим старша дитина – тим легше вона переносила вірус. Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.

Важке протікання хвороби – це кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Насиченість крові киснем при цьому нижче 92%.

Про критичний стан лікарі говорять, коли в пацієнта дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо.

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