При цьому якщо захворювання перебігає легко, то людина одужає за декілька тижнів. Про це розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

До теми В Україні очікують пік коронавірусу: як довго він триватиме

Дельта-штам коронавірусу часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію – це незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів раніше майже не було,

– розповіла вона.

При цьому вона додала, що проявом штаму Дельта може бути звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем.

Скільки часу триває хвороба

Лікарка зауважила, що у випадку легкого перебігу хвороби, коли немає потреби в госпіталізації й пацієнт лікується вдома, то одужання настає протягом двох тижнів.

Якщо ж хвороба перебігає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт перебуває в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10 – 14 днів до місяця і більше,

– розповіла Світлана Гук.

Що варто знати про штам Дельта: коротко

Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.