Найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу Дельта

Часто Дельта-варіант приносить з собою симптоми, зазвичай притаманні ротавірусній інфекції. Під час перших хвиль коронавірусної інфекції таких проявів хвороби зазвичай не було.

При цьому якщо захворювання перебігає легко, то людина одужає за декілька тижнів. Про це розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

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Дельта-штам коронавірусу часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію – це незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів раніше майже не було,

– розповіла вона.

При цьому вона додала, що проявом штаму Дельта може бути звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем.

Скільки часу триває хвороба

Лікарка зауважила, що у випадку легкого перебігу хвороби, коли немає потреби в госпіталізації й пацієнт лікується вдома, то одужання настає протягом двох тижнів.

Якщо ж хвороба перебігає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт перебуває в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10 – 14 днів до місяця і більше,

– розповіла Світлана Гук.

Що варто знати про штам Дельта: коротко

Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу