Так, нині в Китаї найшвидші темпи вакцинації й виробництва препаратів у світі. Якщо владі країни вдасться зберегти цю швидкість, то за літо все населення Китаю буде щеплено.

До теми Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка

Окрім цього, Китай обіцяє продовжити масштабний експорт препаратів. Тож інші країни теж зможуть швидко покрити свої потреби.

Темпи вакцинації в Китаї вражають

Щоденна кількість введених вакцин в Китаї складає майже 60% від щоденної кількості використаних доз по всьому світу. Так, щодня у світі проти коронавірусу в середньому вакцинуються по 35 мільйонів людей.

Нині у Китаї проживає близько 1,4 мільярда людей. Натомість в країні використали вже щонайменше 778 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

За статистикою, близько 87% дорослого населення в містах отримали хоча б одну дозу препарату.

Якщо темпи вакцинації залишаться такими ж, то все населення країни вакцинують впродовж наступних 3 місяців. Але деякі експерти прогнозують уповільнення, тому що швидко вакцинувати людей в невеликих сільських районах буде набагато складніше.

Які вакцини використовують

У Китаї вакцинують двома препаратами: CoronaVac і Sinovac. Під час досліджень вони продемонстрували 51% і 79% ефективності відповідно.

Обидва препарати вже схвалили у ВООЗ для екстреного використання.

Що відомо про постачання COVID-вакцин з Китаю

Нині Китай вже поставив 350 мільйонів доз вакцин в більш ніж 75 країн світу. Загалом у країні планують виробити близько 3 мільярди доз у 2021 році й до 5 мільярдів доз у 2022 році.

Варто зауважити, що на відміну від тих самих Pfizer і Moderna, до китайських вакцин входить інактивований вірус. Виробництво таких препаратів набагато складніше і довше.

Інженер-хімік і фахівець з виробництва вакцин Золтан Кіс з Імперського коледжу Лондона розповів, що для того, аби виростити інактивований вірус, потрібні великі біореактори, а сам процес може зайняти місяці. Науковець додав, що "з цієї причини швидкість вакцинації в країні особливо вражаюча".

У час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру.