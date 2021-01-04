Книга рекордів Гіннеса оголосила найстарішу сім'ю у світі. Родина Д’Круз складається з 12 рідних братів і сестер.

Загальний вік сім'ї становить 1042 роки і 315 днів. Найстаршому члену родини – 97 років, а наймолодшому — 75. Про це повідомляє CNN.

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У 9 сестер і 3 братів, які народилися в Пакистані, одні батьки. Коли діти вросли, то роз'їхалися у різні країни світу. Нині вони проживають в Канаді, Великобританії, Швейцарії та США.

Експерти Книги Гіннеса зареєстрували рекорд саме у Канаді.



Брати і сестри сім'ї Д’Круз / Фото CNN

Сайт Книги рекордів Гіннеса опублікував дати народження братів і сестер:

Дорін (3 вересня 1923 року),

Патрік (30 вересня 1925 року),

Женев’єва (4 липня 1927 року),

Джойс (2 березня 1929 року),

Ронні (24 серпня 1930 року),

Беріл (26 серпня 1932 року),

Джо (1 червня 1934 року),

Франческа (17 вересня 1936 року),

Алтея (27 липня 1938 року),

Тереза ​​(9 червня 1940 року),

Розмарі (30 березня 1943 року)

Євген (24 жовтня 1945 року).

Як розповіли експерти, хоч всі брати і сестри сім'ї Д’Круз не проживають разом, вони називають себе найближчими людьми і вважають сімейний рекорд одним з найбільших досягнень у житті.