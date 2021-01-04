Найстаріша сім'я у світі: Книга рекордів Гіннеса оголосила новий рекорд – фото
Книга рекордів Гіннеса оголосила найстарішу сім'ю у світі. Родина Д’Круз складається з 12 рідних братів і сестер.
Загальний вік сім'ї становить 1042 роки і 315 днів. Найстаршому члену родини – 97 років, а наймолодшому — 75. Про це повідомляє CNN.
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У 9 сестер і 3 братів, які народилися в Пакистані, одні батьки. Коли діти вросли, то роз'їхалися у різні країни світу. Нині вони проживають в Канаді, Великобританії, Швейцарії та США.
Експерти Книги Гіннеса зареєстрували рекорд саме у Канаді.
Брати і сестри сім'ї Д’Круз / Фото CNN
Сайт Книги рекордів Гіннеса опублікував дати народження братів і сестер:
- Дорін (3 вересня 1923 року),
- Патрік (30 вересня 1925 року),
- Женев’єва (4 липня 1927 року),
- Джойс (2 березня 1929 року),
- Ронні (24 серпня 1930 року),
- Беріл (26 серпня 1932 року),
- Джо (1 червня 1934 року),
- Франческа (17 вересня 1936 року),
- Алтея (27 липня 1938 року),
- Тереза (9 червня 1940 року),
- Розмарі (30 березня 1943 року)
- Євген (24 жовтня 1945 року).
Як розповіли експерти, хоч всі брати і сестри сім'ї Д’Круз не проживають разом, вони називають себе найближчими людьми і вважають сімейний рекорд одним з найбільших досягнень у житті.
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