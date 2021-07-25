Це вже називають, можливо, найжорсткішими обмеженнями в світі. Нові заборони набудуть чинності з 1 серпня 2021 року.

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Обмеження для невакцинованих

Відтак, у Саудівському Королівстві невакциновані особи не зможуть відвідувати:

торгові центри;

торгові площі;

ринки;

роздрібні магазини.

Люди також повинні будуть показати докази вакцинації, щоб їх пустили в ресторани, на весілля, вечірки, кафе, перукарні, салони та інші заклади. Обов'язково щепитимуть і працівників.

Щоб продовжити зусилля міністерства із захисту здоров'я населення, потрібно вакцинувати працівників і відвідувачів, які працюють або будуть входити в низку муніципальних установ,

– мовиться в заяві міністерства.

Виїхати з країни без щеплення теж не вдасться

Громадяни Саудівської Аравії повинні будуть зробити 2 дози вакцини проти коронавірусу, перед тим, як поїхати за межі країни. Однак діти до 12 років можуть цього не робити, повідомили у телеканалі Al Arabiya.

Вакцинаціїя в Саудівській Аравії