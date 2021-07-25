Найсуворіші у світі обмеження: в Саудівській Аравії невакцинованих майже нікуди не пускатимуть
Джерело:The Epoch Times
Саудівська Аравія оголосила про нові суворі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Так, невакцинованим людям заборонять відвідувати майже всі громадські місця.
Це вже називають, можливо, найжорсткішими обмеженнями в світі. Нові заборони набудуть чинності з 1 серпня 2021 року.
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Обмеження для невакцинованих
Відтак, у Саудівському Королівстві невакциновані особи не зможуть відвідувати:
- торгові центри;
- торгові площі;
- ринки;
- роздрібні магазини.
Люди також повинні будуть показати докази вакцинації, щоб їх пустили в ресторани, на весілля, вечірки, кафе, перукарні, салони та інші заклади. Обов'язково щепитимуть і працівників.
Щоб продовжити зусилля міністерства із захисту здоров'я населення, потрібно вакцинувати працівників і відвідувачів, які працюють або будуть входити в низку муніципальних установ,
– мовиться в заяві міністерства.
Виїхати з країни без щеплення теж не вдасться
Громадяни Саудівської Аравії повинні будуть зробити 2 дози вакцини проти коронавірусу, перед тим, як поїхати за межі країни. Однак діти до 12 років можуть цього не робити, повідомили у телеканалі Al Arabiya.
Вакцинаціїя в Саудівській Аравії
- На сьогодні приблизно 41% саудівців отримали хоча б одну дозу вакцини. Ще майже 12% повністю вакциновані проти COVID-19.
- Станом на 24 липня, в країні на коронавірус всього захворіло 516 949 осіб. На жаль, померли – 8 155 людей. Одужали – 497 965.