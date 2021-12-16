Як українці ставилися до сексу та інтимного життя у 2021 році, хто цьогоріч став найсексуальнішим митцем України, які ще міфи вдалося розвіяти та якими дослідженнями потішили вчені – все це й не тільки ми зібрали в підсумковому матеріалі Здоров'я 24.
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Чому важливо займатися сексом
Джерело: МОЗ
4 вересня відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я. У МОЗ України акцентували, що заняття сексом – корисно для здоров'я людини. Насамперед тому, що він покращує імунну систему, підвищує кровопостачання й забезпечує нас позитивними емоціями.
"Люди, які мають регулярне статеве життя, мають вищий рівень опірності організму неінфекційним захворюванням. Завдяки зміні біохімічних процесів під час збудження та статевого акту зміцнюється імунна система", – розповіли в пресслужбі МОЗу.
Крім цього, регулярний секс підвищує сексуальну енергію та сприяє збільшенню статевого потягу. У жінок під час сексу покращується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Секс сприяє покращенню самопочуття, припливу енергії та позитивним емоціям
Також секс сприяє зниженню артеріального тиску та виникненню серцево-судинних захворювань.
"Важливо пам'ятати головне правило безпечного сексу – він має відбуватися за добровільною й усвідомленою згодою партнерів та бути захищеним", – підкреслили в МОЗ.
Як українці оцінюють своє сексуальне життя
Джерело: Gradus Research
Українців запитали, наскільки секс є важливим у їхньому житті. В опитуванні взяли участь 1 099 чоловіків та жінок із різних регіонів України, які живуть у містах із населенням 50 тисяч мешканців і більше. Вік опитаних – 18 – 60 років.
- Більшість українців, а саме 64% опитаних, у 2021 році позитивно оцінили своє сексуальне життя.
- Найбільший відсоток сексуально незадоволених серед вікової групи 18 – 24 – 44%.
- 78% опитаних назвали секс важливою складовою стосунків із партнером.
- 80% опитаних вважають, що шлюб вимагає безумовної вірності, проте старші респонденти частіше висловлюють думку, що зради не обов'язково мають призводити до розриву стосунків.
Перший секс
Як не дивно, попри всі стереотипи про "хтиву молодь", яка начебто веде безладне сексуальне життя, 45% опитаних втратили цноту після 18. Чверть молоді віком від 18 до 24 років досі незаймані. Мешканці Києва частіше вказують про перший секс у віці до 16 років – 19%, порівнюючи з 12% серед усіх респондентів.
Міфи, які пора забути
Наша сексуальність часто обтяжена міфами, за допомогою яких можна просто та зручно пояснити щось у своєму сексуальному житті замість того, щоб отримувати власний досвід. В основі міфів про секс лежить потреба в безпеці й подоланні розгубленості та тривоги перед невідомим.
Але якщо почати розбиратися, виявляється, що чоловікам потрібен не лише секс, а жіночий оргазм – ніяка не таємниця.
Ми обрали кілька поширених міфів, які можуть нашкодити в сексі й житті загалом:
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Презервативи не треба використовувати при оральному сексі
За даними дослідження CHOICE, 41% людей неправильно використовують презервативи, що знижує їхню ефективність. Водночас кондоми досі є найефективнішим засобом захисту від ВІЛ та інших хвороб, що передаються статевим шляхом. Під час орального сексу неможливо завагітніти, але є ризик інфікування захворюваннями.
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Секс – це фізіологічна потреба
Фізіологічні потреби – це ті, без яких ми не можемо жити: їжа, вода, сон, повітря. Відсутність сексу не впливає на життєздатність організму. Звісно, секс може виконувати репродуктивну функцію. Але навіть без неї можна мати наповнене, щасливе життя. Наприклад, асексуали можуть не відчувати сексуального потягу або бути незацікавленими в сексі, водночас не маючи до нього негативного ставлення.
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Довга відсутність сексу шкідлива для здоров'я
Утримання від сексу не призводить до прямих тяжких наслідків для фізичного здоров'я. Так званого спермотоксикозу в чоловіків не існує. Якщо сперматозоїди не витрачаються, вони знищуються в передміхуровій залозі сперматофорами, спеціальними клітинами.
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Секс і кохання – це одне й те ж
Не варто заперечувати, що збіг "кохання = секс" теж буває. Але на практиці сильний емоційний зв'язок і прив'язаність можуть впливати навпаки та відбивати сексуальне бажання. За цим міфом може бути захована, наприклад, заборона мати почуття до когось близького, сформовані в дитинстві, або ж попередній травматичний досвід.
Є й інша сторона цього міфу: "Сексом потрібно займатися лише з тими, до кого є сильні почуття". Це часто транслюється з релігійної моралі чи нормативної етики. Але на практиці все буває дуже по-різному.
Нові цікаві дослідження щодо сексу
Найкращий час для сексу
Найкращий час для того, щоби зайнятися сексом, настає через 45 хвилин після пробудження, в ідеалі – о 7:30 ранку. Про це мовиться в дослідженні провідної британської компанії з питань охорони здоров'я Forza Supplements.
Зазначається, що "рівень енергії досягає максимуму після хорошого нічного відпочинку, що свідчить про більшу витривалість в обох статей".
Приплив ендорфінів, викликаний сексом, знижує кров'яний тиск і рівень стресу, а також змушує нас почуватися бадьоріше до кінця дня,
– зауважили фахівці.
Вакцини від COVID-19 не знижують кількість сперми
Результати досліджень суперечать фейкам у соцмережах про те, що вакцини від COVID-19 впливають на фертильність. Вакцини від COVID-19 Pfizer і Moderna не зменшують кількість або якість сперми в чоловіків, а можуть навіть збільшити кількість сперми, що виділяється.
Хоча вакцини від COVID-19 не впливають на сперму, це робить сам коронавірус. Німецьке дослідження, яке провели на початку 2021 року, показало, що сама хвороба викликає запалення сперми, вона стає менш рухливою.
В Україні відкрили тендер на масштабне дослідження серед геїв
Центр громадського здоров'я МОЗ України у 2021 році планував провести масштабне біоповедінкове дослідження про можливі ризики інфікування ВІЛ, гепатиту та сифілісу серед чоловіків, що мають секс із чоловіками. На це оголосили 10-мільйонний тендер, щоб оцінити епідемічну ситуацію та розробити заходи з подолання епідемії. Цим дослідженням охоплюватимуть 6 900 осіб із групи ризику в 16 містах.
Так, за інформацією організації, біоповедінкові дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу. Вони дають змогу епідеміологам зрозуміти:
- як люди, що перебувають у групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, поводяться;
- як вірус або інфекція розповсюджується;
- як зробити програми з профілактики ефективними та доступними.
Секс-лялька зі штучним інтелектом
Американська фірма RealDoll, яка виробляє секс-ляльки, опублікувала в соцмережі фотографію ляльки, на ім'я Стефані.
Це сталося після того, як експерт заявив, що нову хвилю секс-роботів зі штучним інтелектом буде "важко відрізнити від живих людей". Деякі з роботів-ляльок здатні на міміку, бесіди й імітувати оргазми.
Секс та література
Найгірший опис сексу в літературі
Ця тема не оминула й мистецьке поле. Так, письменник Андрій Любка отримав премію "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі за минулий рік. Нагороду виборов його роман "МУР".
Що таке премія "Золотий хрін"Переможця визначають щороку за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури. Номінуються також описи прелюдії та мастурбації.
У своїй книзі "МУР" письменник порівняв сцену жорсткого сексу з українською політикою. Так, герой роману "вставляв за незаконну приватизацію" та нагадував про "злочинний режим Януковича" через анальне проникнення працівниці Мілені одного з партійних штабів.
Андрій Любка пише: "Я дер її, як останню сучку. У якийсь момент я усвідомив, що це моя помста всій українській політиці. Оскільки українські політики роками мали нас усіх у дупі, то тепер я мав у дупу її, українську політику. Я вставляв їй за незаконну приватизацію, бив по сраці за вбивство Чорновола, тягнув за волосся за Стіл національної єдності й поразку Помаранчевої революції, … за злочинний режим Януковича й політичні репресії, і кінчив у неї, навіть не спробувавши вийти, за всі сфальсифіковані вибори й змарновані надії нашого народу! Ось що я думаю про їхню політику".
Найсексуальніший митець України
Рейтинг народної відзнаки "Золотий Ліфон" 2021 року очолив поет Юрій Іздрик. Його назвали найсексуальнішим митцем України.
59-річний Юрій Іздрик нещодавно здивував публіку відвертою оголеною фотосесією для збірки своїх віршів Naked One. Минулі два роки рейтинг очолював поет Сергій Жадан. Цьогоріч він посів друге місце.
Фотосесія Іздрика / Фото Naked One
Курйозні новини
У підручнику з української мови знайшли посилання на порносайт
У підручнику з української мови за 10 клас для загальноосвітніх шкіл знайшли посилання на порносайт – замість вебсторінки міста Новомиргород учні потрапляють на сайт із забороненим вмістом. Автори підручника наголосили, що це робота хакерів.
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Секс за 100 тисяч гривень на ратуші Івано-Франківська
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відреагував на секс-інцидент на оглядовому майданчику ратуші. Очільник міста запропонував запровадити "нову послугу", а від виручених грошей провести ремонт будівлі.
"Нову послугу введемо на ратуші! 100 000 гривень за зайняттям коханням на фоні панорами міста! Усі кошти підуть на реставрацію ратуші! Є ідея доручити КП Центр розвитку міста та рекреації", – написав мер на своїй сторінці у фейсбуці.
Секс та релігія
Не оминув тему сексу цьогоріч і Папа Римський. Він розповів, що не вважає позашлюбний секс найсерйознішим гріхом. Натомість Франциск сказав, що гордість і ненависть є найважчими з гріхів. Також під час свого візиту до Греції Папа закликав молодих людей не спокушатися сучасними "сиренами" споживацтва.