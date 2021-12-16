Найцікавіше про секс за 2021 рік: від досліджень до міфів

Тема сексу завжди здавалася занадто інтимно, чи навіть вульгарною. Про деякі речі буває незручно говорити навіть із близькими. Втім, сексуальна освіта лише починає знімати із себе ширму "нон грата", а пікантні теми, які ми бачимо в сучасній літературі, подкастах чи ЗМІ, все більше проливають світло на природні нам речі.

Як українці ставилися до сексу та інтимного життя у 2021 році, хто цьогоріч став найсексуальнішим митцем України, які ще міфи вдалося розвіяти та якими дослідженнями потішили вчені – все це й не тільки ми зібрали в підсумковому матеріалі Здоров'я 24.

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Чому важливо займатися сексом

Джерело: МОЗ

4 вересня відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я. У МОЗ України акцентували, що заняття сексом – корисно для здоров'я людини. Насамперед тому, що він покращує імунну систему, підвищує кровопостачання й забезпечує нас позитивними емоціями.

"Люди, які мають регулярне статеве життя, мають вищий рівень опірності організму неінфекційним захворюванням. Завдяки зміні біохімічних процесів під час збудження та статевого акту зміцнюється імунна система", – розповіли в пресслужбі МОЗу.

Крім цього, регулярний секс підвищує сексуальну енергію та сприяє збільшенню статевого потягу. У жінок під час сексу покращується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Секс сприяє покращенню самопочуття, припливу енергії та позитивним емоціям

Також секс сприяє зниженню артеріального тиску та виникненню серцево-судинних захворювань.

Під час сексуальних активностей людина за хвилину втрачає приблизно 5 калорій.

"Важливо пам'ятати головне правило безпечного сексу – він має відбуватися за добровільною й усвідомленою згодою партнерів та бути захищеним", – підкреслили в МОЗ.

Як українці оцінюють своє сексуальне життя

Джерело: Gradus Research

Українців запитали, наскільки секс є важливим у їхньому житті. В опитуванні взяли участь 1 099 чоловіків та жінок із різних регіонів України, які живуть у містах із населенням 50 тисяч мешканців і більше. Вік опитаних – 18 – 60 років.

Більшість українців, а саме 64% опитаних, у 2021 році позитивно оцінили своє сексуальне життя.

Найбільший відсоток сексуально незадоволених серед вікової групи 18 – 24 – 44%.

78% опитаних назвали секс важливою складовою стосунків із партнером.

80% опитаних вважають, що шлюб вимагає безумовної вірності, проте старші респонденти частіше висловлюють думку, що зради не обов'язково мають призводити до розриву стосунків.

Перший секс

Переважна більшість респондентів (57%) займаються сексом раз на тиждень і частіше. Чоловіки декларують, що займаються сексом частіше за жінок. Натомість жінки частіше імітують оргазм: 64% вказують на те, що робили це хоча б раз у житті, у той час, як серед чоловіків цей відсоток становить 23%.

Як не дивно, попри всі стереотипи про "хтиву молодь", яка начебто веде безладне сексуальне життя, 45% опитаних втратили цноту після 18. Чверть молоді віком від 18 до 24 років досі незаймані. Мешканці Києва частіше вказують про перший секс у віці до 16 років – 19%, порівнюючи з 12% серед усіх респондентів.

Міфи, які пора забути

Наша сексуальність часто обтяжена міфами, за допомогою яких можна просто та зручно пояснити щось у своєму сексуальному житті замість того, щоб отримувати власний досвід. В основі міфів про секс лежить потреба в безпеці й подоланні розгубленості та тривоги перед невідомим.

Але якщо почати розбиратися, виявляється, що чоловікам потрібен не лише секс, а жіночий оргазм – ніяка не таємниця.

Ми обрали кілька поширених міфів, які можуть нашкодити в сексі й житті загалом:

Презервативи не треба використовувати при оральному сексі

За даними дослідження CHOICE, 41% людей неправильно використовують презервативи, що знижує їхню ефективність. Водночас кондоми досі є найефективнішим засобом захисту від ВІЛ та інших хвороб, що передаються статевим шляхом. Під час орального сексу неможливо завагітніти, але є ризик інфікування захворюваннями.

Секс – це фізіологічна потреба

Фізіологічні потреби – це ті, без яких ми не можемо жити: їжа, вода, сон, повітря. Відсутність сексу не впливає на життєздатність організму. Звісно, секс може виконувати репродуктивну функцію. Але навіть без неї можна мати наповнене, щасливе життя. Наприклад, асексуали можуть не відчувати сексуального потягу або бути незацікавленими в сексі, водночас не маючи до нього негативного ставлення.

Довга відсутність сексу шкідлива для здоров'я

Утримання від сексу не призводить до прямих тяжких наслідків для фізичного здоров'я. Так званого спермотоксикозу в чоловіків не існує. Якщо сперматозоїди не витрачаються, вони знищуються в передміхуровій залозі сперматофорами, спеціальними клітинами.

Секс і кохання – це одне й те ж

Не варто заперечувати, що збіг "кохання = секс" теж буває. Але на практиці сильний емоційний зв'язок і прив'язаність можуть впливати навпаки та відбивати сексуальне бажання. За цим міфом може бути захована, наприклад, заборона мати почуття до когось близького, сформовані в дитинстві, або ж попередній травматичний досвід.

Є й інша сторона цього міфу: "Сексом потрібно займатися лише з тими, до кого є сильні почуття". Це часто транслюється з релігійної моралі чи нормативної етики. Але на практиці все буває дуже по-різному.