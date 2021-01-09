Найближчими тижнями канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує найважчу фазу пандемії COVID. Наразі країна має йти до зниження рівня захворюваності.

Про це вона заявила у зверненні. Його опублікували на сайті уряду Німеччини.

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Друга небезпечна хвиля

За її словами, це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає Німеччина. А також – багато європейських країн.

Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії,

– зазначила Меркель.

Лікарні на межі можливостей

Вона відзначила, що у багатьох лікарнях медики працюють на межі можливостей. Водночас поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята.

Меркель також додала, що в нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження числа заражень до рівня літа – осені 2020 року.

Закликала дотримуватися правил

Канцлерка закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил. Вона сказала: "Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями".

Коронавірус у Німеччині: що відомо

Уряд Німеччини схвалив продовження в країні жорсткого карантину до 31 січня. Таке рішення було прийнято під час наради з головами федеративних земель.

Станом на 10 січня 2021 року, у країні інфіковано 1 895 139 людей.

Смертельні випадки – 40 401 , натомість одужали 1 511 800 осіб.

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