Найважча фаза пандемії COVID-19 буде вже найближчими тижнями: що прогнозує Меркель
Найближчими тижнями канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує найважчу фазу пандемії COVID. Наразі країна має йти до зниження рівня захворюваності.
Про це вона заявила у зверненні. Його опублікували на сайті уряду Німеччини.
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Друга небезпечна хвиля
За її словами, це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає Німеччина. А також – багато європейських країн.
Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії,
– зазначила Меркель.
Лікарні на межі можливостей
Вона відзначила, що у багатьох лікарнях медики працюють на межі можливостей. Водночас поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята.
Меркель також додала, що в нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження числа заражень до рівня літа – осені 2020 року.
Закликала дотримуватися правил
Канцлерка закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил. Вона сказала: "Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями".
Коронавірус у Німеччині: що відомо
- Уряд Німеччини схвалив продовження в країні жорсткого карантину до 31 січня. Таке рішення було прийнято під час наради з головами федеративних земель.
- Станом на 10 січня 2021 року, у країні інфіковано 1 895 139 людей.
- Смертельні випадки – 40 401, натомість одужали 1 511 800 осіб.
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