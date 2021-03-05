У 2020 році в Італії через пандемію зареєстрували рекордну високу смертність. Кількість смертей була вищою, ніж у будь-який інший рік після Другої світової війни.

Італія одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн

Загальна кількість смертей в Італії минулого року становить 746 146, це на 15,6% вище середнього показника за період 2015-2019 років. Відповідні дані оприлюднило італійське статистичне бюро ISTAT.

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Якщо оцінювати період з 21 лютого, коли в Італії зафіксували спалах COVID-19, і до кінця року, то "надмірна смертність" була ще вищою у 108 178, що на 21% більше, ніж за той самий період останніх 5 років,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Інституту охорони здоров'я Istituto Superiore di Sanita від коронавірусу у 2020 році померли 75 ​​891 людина, що становить близько 70% від загальної надлишкової смертності.

Статистика смертності від COVID-19

Офіційно COVID-19 спричинив 10% смертей в Італії минулого року. Хвороба була причиною 14,5% усіх смертей у північних регіонах, де вперше було зареєстровано спалах в Італії. У центральних районах – 7% усіх смертей, а в південних – 5%.

Цього року Італія продовжує реєструвати сотні смертей від COVID-19.

З 100 525 надмірних смертей торік – 76% від загальної кількості були серед людей віком старше 80 років, а 20% – серед людей у ​​віці від 65 до 79 років.