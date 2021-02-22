"Найвищий рівень смертності у світі": Словаччина проситиме ЄС поділитися вакцинами

Словаччина проситиме країни Євросоюзу поділитися надлишками вакцин від COVID-19. Епідемологічна ситуація у країні досі залишається дуже поганою.

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок збирається проінформувати Раду Євросоюзу про вкрай складну ситуацію з пандемією у країні.

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На цей час у нас найвищий рівень смертності у світі, і я попрошу і вивчу з моїми колегами можливості, щоб вони могли надати нам вакцини для Словаччини,

– наголосив Корчок.

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