Найяскравіший рентгенівський знімок показує судини легенів, змінені COVID-19

Збитки, завдані COVID-19 найдрібнішим кровоносним судинам легенів, ретельно зафіксували за допомогою високоенергетичного рентгенівського випромінювання. Це наочний приклад того, як коронавірус руйнує наш організм з середини.

Вчені з UCL та Європейського центру синхротронних досліджень (ESRF) відсканували людські органи, зокрема легені від донора COVID-19. Для цього вони використали нову революційну технологію візуалізації, яку називають ієрархічною фазово-контрастною томографією (HiP-CT).

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HiP-CT забезпечує тривимірне картування у різних масштабах, дозволяючи клініцистам бачити весь орган як ніколи раніше.

У цьому методі використовують найяскравіші рентгенівські промені у світі. Так, вони у 100 мільярдів разів яскравіші за лікарняний рентген.

Завдяки цьому дослідники можуть бачити кровоносні судини діаметром п'ять мікронів (десята частина діаметра волосся) у неушкодженій легені людини. Звичайна клінічна комп'ютерна томографія дозволяє виявляти лише ті кровоносні судини, які приблизно в 100 разів більші та мають діаметр близько 1 мм.

При важкій формі коронавірусу судини працюють неправильно

Використовуючи HiP-CT, дослідницька група побачила, як важка форма COVID-19 "зшиває" кров між двома окремими системами – капілярами, які насичують кров киснем, та тими, що живлять тканину легенів. Це перешкоджає правильному насиченню киснем крові пацієнта.

На зображенні ви можете побачити судини легенів від двох донорів:

Здорової людини без COVID-19 (Control),

Померлого пацієнта внаслідок коронавірусу (COVID).



HiP-CT детально показує судини в органах / Зображення Nature Methods