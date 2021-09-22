Назальні ліки сповільнили прогресування хвороби Паркінсона

За допомогою експериментальної терапії вчені знизили запалення в головному мозку, зупинивши патологічні зміни й покращивши симптоми хвороби Паркінсона у гризунів. Ці результати дарують надію на появу терапії для поки що невиліковного захворювання.

Хвороба Паркінсона належить до нейродегенеративних захворювань, які повільно прогресують. На початковому етапі проявляється порушенням моторної функції й ходи, тремором і іншими симптомами.

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Сучасні варіанти лікування поки що не можуть вилікувати хворобу. А препарати для уповільнення прогресування недуги недостатньо ефективні. Але вчені з Університету Раша потішили обнадійливим дослідженням – 2 пептиди TIDM і NBD, які вводяться через ніс, виявились ефективними в уповільненні хвороби Паркінсона.

Результати дослідження

Експерименти на моделях мишей показали, що терапія зупиняє запальний процес в головному мозку й уповільнює розповсюдження білка альфа-синуклеїну, який провокує розвиток тілець Леві – ключової ознаки хвороби Паркінсона.

Лікування призвело до покращення симптомів у гризунів, зокрема покращились хода, координація і моторні функції.

Якщо результати вийде відтворити на людях, то це стане значним досягненням в терапії важких неврологічних розладів,

– заявив автор роботи Каліпада Пахан.

Але перш ніж перейти до клінічних досліджень, команда повинна перевірити безпеку й ефективність терапії на більших доклінічних моделях.