Назвали 105 факторів, які підвищують або знижують ризик зараження COVID-19

Вченим вдалося виділити 105 різних чинників, в тому числі найнесподіваніших, які можуть потенційно впливати на ймовірність інфікування та навпаки, надавати захисний ефект.

Фахівці проаналізували детальну інформацію про стан здоров'я, спосіб життя і звички 5,1 тисячі жителів Чехії, і на момент дослідження коронавірус підтвердився у 13,7% учасників. Щоб визначити біологічні, соціально-економічні та поведінкові фактори, вчені провели оцінку отриманих даних за допомогою різних тестів.

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Які фактори підвищують ризик зараження

В результаті дослідникам вдалося виділити 105 факторів, які потенційно підвищують або знижують ризик інфікування. Деякі з них добре відомі: наприклад, високий індекс маси тіла. Однак були й несподівані відкриття: наприклад, високі чоловіки з більшою вагою мали підвищений ризик зараження в порівнянні з низькорослими з нормальною вагою. Примітно, що у жінок зв'язку зросту і ймовірності інфікування не виявили.

Ризик зараження серед літніх людей і пацієнтів імунодефіцитом і обструктивними захворюваннями легень був нижчим за очікуваний. На думку вчених, це може бути пов'язано з тим, що такі люди добре обізнані про свою вразливості та більш ретельно дотримуються заходів профілактики. Наявність собак і кішок ніяк не впливало на ймовірність інфікування.

Іншим цікавим відкриттям було те, що активні заняття спортом і плавання в холодній воді також виявилися факторами підвищеного ризику зараження, хоча не впливали на тяжкість перебігу COVID-19. Збільшує ймовірність інфікування й наявність депресії та тривожності, особливо у жінок.

Зменшення ризику зараження коронавірусом

Що стосується захисних факторів, то в дослідженні в черговий раз підтвердилася ефективність суворого дотримання маскового режиму. Дослідження також виявило зв'язок між прийомом вітамінів і зниженням ризику інфікування.

Найдивнішим відкриттям було те, що найменші шанси на зараження і тяжкий перебіг COVID-19 виявився у людей, яким торік діагностували бореліоз, а також у любителів чаю ройбуш. Вчені припустили, що імунорегуляторну активність позаклітинного паразита Borrelia може забезпечувати захист від SARS-CoV-2 і цитокінового шторму. А що стосується ройбушу, то, можливо, це просто збіг. Цей напій дійсно володіє протизапальними властивостями, проте немає ніяких доказів того, що він може якось впливати на захист від вірусної інфекції.

Нещодавно вчені оцінили внесок лісових пожеж в поширення COVID-19. Дослідження показало, що забруднення повітря дрібними частинками сприяє зростанню кількості інфікованих.