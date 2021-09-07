Назвали 2 звичні продукти, які уповільнюють старіння м'язів

Вчені з'ясували, що є 2 продукти, які поліпшують стан нервово-м'язового апарату. Все завдяки відомим корисним з'єднанням у їхньому складі.

Мовиться про зелений чай та какао. Тепер вчені розглядають їх як прості заходи профілактики саркопенії, яка вважається основним чинником зниження працездатності у людей похилого віку.

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Саркопенія – стан, який характеризується прогресивною генералізованою втратою маси та сили скелетних м’язів і супроводжується ризиком розвитку таких ускладнень, як порушення рухової активності, зниження якості життя. Може призводити навіть до смерті.

Зараз розглядають різні стратегії профілактики саркопенії шляхом корекції харчування. Наприклад, обмеження калорій раціону вже показало позитивний вплив на стан мотонейронів спинного мозку і нервово-м'язових з'єднань.

Чим допоможе какао та зелений чай

У новій роботі вчені з Іспанії вивчали какао і зелений чай, щоб оцінити подібні поліпшення. У доклінічних дослідженнях вони продемонстрували потенціал катехінів (органічних сполук) з зеленого чаю і флавоноїдів (містяться в рослинних продуктах) з какао для покращення регенерації та уповільнення старіння м'язів.

Обидва напої збільшували тривалість життя мишей і посилювали щільність клітин в скелетних м'язах.

Висновки вчених

Попри те, що дані отримали в доклінічних дослідженнях, на думку вчених, з'єднання можуть бути корисні для профілактики погіршень нервово-м'язового апарату у людей. Проте тільки додаткові дослідження дозволять визначити необхідні дозування і тривалість профілактичних заходів.

Тим часом результати іншого експерименту показали, що для оптимального відновлення м'язів людині необхідно споживати менше цукру. Виявилося, що саме високий рівень глюкози негативно позначався на швидкості їх зростання.

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