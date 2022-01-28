Нове дослідження постковідного синдрому
Американські вчені вперше досліджували біологічний механізм довгострокових симптомів коронавірусу. Дослідження проводили за участю 209 пацієнтів віком від 18 до 89 років.
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Всі вони перенесли COVID-19 з різним ступенем важкості. Вчені вели ретельний моніторинг їхнього стану з моменту зараження під час гострої інфекційної фази і через три місяці після одужання. У кожного добровольця брали мазки з носоглотки для ПЛР-тестування та зразки крові. Крім того, вони регулярно проходили опитування про свої симптоми.
Через три місяці 37% пацієнтів повідомили про три і більше довгострокові симптоми COVID-19, у 24% було виявлено одну – дві ознаки постковідного синдрому. Після того, як вчені досліджували результати аналізів та стан здоров'я всіх учасників, вони виявили, що практично всіх пацієнтів (95%) пов'язував мінімум один із чотирьох біологічних факторів.
Фактори які впливають на постковідний синдром
- Перший – це рівень РНК коронавірусу в крові на ранній стадії інфекції. Чим вище був рівень вірусного навантаження, тим більшою була ймовірність розвитку довгострокових симптомів, повідомили вчені.
- Іншим фактором, який виявився найпоширенішим, стала наявність аутоантитіл. В нормі антитіла до перенесеної інфекції виробляються для захисту організму від повторного вторгнення патогену, проте іноді імунна система дає збій і починає виробляти "хибні" антитіла, які починають атакувати здорові клітини як чужорідні. Зазвичай вони утворюються при аутоімунних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак та інших.
- Третім фактором є реактивація вірусу Епштейна-Барра, який вражає більшість людей, як правило, у дитинстві, а потім зазвичай переходить у сплячий стан. У приблизно половини всіх п'ятирічних дітей і від 90 до 95% дорослих є ознаки перенесеної інфекції.
- Останнім фактором виявилася наявність діабету 2 типу – він був виявлений у деяких учасників із постковідними синдромами. Як відомо, це захворювання пов'язане із хронічним запаленням, яке може сприяти розвитку довгострокових наслідків коронавірусу.