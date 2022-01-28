Нове дослідження постковідного синдрому

Американські вчені вперше досліджували біологічний механізм довгострокових симптомів коронавірусу. Дослідження проводили за участю 209 пацієнтів віком від 18 до 89 років.

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Всі вони перенесли COVID-19 з різним ступенем важкості. Вчені вели ретельний моніторинг їхнього стану з моменту зараження під час гострої інфекційної фази і через три місяці після одужання. У кожного добровольця брали мазки з носоглотки для ПЛР-тестування та зразки крові. Крім того, вони регулярно проходили опитування про свої симптоми.

Через три місяці 37% пацієнтів повідомили про три і більше довгострокові симптоми COVID-19, у 24% було виявлено одну – дві ознаки постковідного синдрому. Після того, як вчені досліджували результати аналізів та стан здоров'я всіх учасників, вони виявили, що практично всіх пацієнтів (95%) пов'язував мінімум один із чотирьох біологічних факторів.

Фактори які впливають на постковідний синдром