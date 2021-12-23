Назвали дивний "нічний симптом" Омікрону, що може свідчити про інфікування COVID-19

Пацієнти, які інфіковані штамом коронавірусу Омікрон, зазвичай відчувають легкі ознаки захворювання. Однак вчені знайшли ще один так званий нічний симптом.

Він може свідчити про те, що ви заразились коронавірусом. Мовиться про сонний параліч.

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З'ясували, що це може бути тривожним побічним ефектом захворювання на Омікрон.

Сонний параліч – що це? Це феномен, при якому людина, засинаючи або прокидаючись, деякий час неспроможна поворухнутись. Це перехідний стан між сном і повним пробудженням, який характеризується цілковитою атонією (слабкістю) м'язів. Він може трапитись під час засинання або пробудження,

"Це коли ви не можете рухатися чи говорити, коли прокидаєтеся чи засинаєте. Це може бути страшно, але це безпечно, і більшість людей зустрічаються з цим лише раз чи двічі у житті", – пояснили у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.

Сонний параліч та коронавірус

Досі точно невідомо, чому виникає сонний параліч або чому він може трапитись частіше, коли людина хворіє на коронавірус. Припускають, що це може бути пов'язано зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

Він може виникнути лише в результаті порушеного режиму сну. COVID – це час підвищеного стресу, тому може спостерігатись збільшення сонного паралічу,

– зазначили фахівці.

Також багато людей з новим штамом вірусу Омікрон відчули ще один дивний симптом протягом ночі. У хворих спостерігалась нічна пітливість.

Інші симптоми Омікрону

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває 5 – 6 днів.

Утім, пацієнти, які інфіковані штамом коронавірусу Омікрон, зазвичай відчувають легкі симптоми. Більшість із них легко сплутати зі звичайною застудою. Є 5 основних симптомів, які вважають специфічними саме для Омікрону:

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

нічна пітливість.

Однак зустрічаються й нетипові прояви цього варіанту. Спеціалісти повідомили так званий туман у мозку. Це розпливчастий термін. Він означає почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму.

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