Вплив високого тиску на потенцію

Відомо, що у чоловіків з артеріальною гіпертонією еректильна дисфункція (імпотенція) розвивається частіше, ніж у їхніх однолітків з нормальним тиском. Це відбувається через ураження стінок дрібних судин при гіпертензії й погіршенню кровотоку в статевому члені.

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Раніше дослідження демонстрували, що середземноморська дієта сприяє зниженню артеріального тиску і подовжує життя гіпертонікам.

Нове дослідження

У новій роботі грецькі вчені перевірили, чи вона позитивно впливає на чоловіків середнього віку з високим тиском і еректильною дисфункцією. У дослідженні взяли участь 250 чоловіків, середній вік яких був 56 років. Всі вони страждали від гіпертонії та еректильної дисфункції.

Вчені різнобічно обстежили учасників. За допомогою опитування вони оцінили по 55-бальній шкалі, наскільки близький їхній раціон до середземноморської дієти. Також автори визначили фізичну витривалість чоловіків і перевірили рівень тестостерону. Порушення ерекції оцінювали за 25-бальною шкалою.

Вплив середземноморської дієти на чоловіче здоров'я

Вчені виявили, що у людей, харчування яких було близьким за складом до середземноморської дієти (показник вище 29) мали краще кровотік в коронарних артеріях, вищий рівень тестостерону і більш еластичні артерії. Ерекція у чоловіків з цієї групи теж була краща, її показник був вище 14.