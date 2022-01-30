Назвали дієту, яка знижує ризики невиліковної хвороби

Результати багаторічного спостереження за пацієнтами довели, що зміна раціону може збільшити тривалість та покращити якість життя при невиліковному діагнозі, з яким живуть понад 10 мільйонів людей.

Користь продуктів, які містять флавоноїди

Вчені з Пенсільванського університету опублікували результати 34-річного спостереження за добровольцями, які надавали докладну інформацію про свій раціон. Вчені зосередились на вивчені впливу флавоноїдів на організм.

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Результати спостереження

Виявилося, що кілька порцій багатих на флавоноїди продуктів збільшували тривалість життя добровольців, яким протягом періоду спостережень був поставлений діагноз хвороба Паркінсона.

Раціон із флавоноїдами знизив ризики розвитку цієї невиліковної хвороби серед інших учасників.

Флавоноїдами багаті яскраво забарвлені ягоди, овочі та фрукти, чаї, какао та червоне вино.

Після врахування різних супутніх факторів, які могли вплинути на результати дослідження, вчені встановили, що високе споживання флавоноїдів (приблизно 670 мг на день) підвищувало шанси виживання на 70%.

Автори окремо виділили флавоноїди антоціани, які є у червоних ягодах. Корисними також назвали сполуки флавоноїдів у яблуках та зеленому чаї.

Чому такий ефект флавоноїдів

Оскільки флавоноїди є антиоксидантами, ймовірно вони знижують рівень хронічного нейрозапалення. Крім того, вони можуть взаємодіяти з певними ферментами та уповільнювати загибель нейронів.

Тож надалі вчені досліджуватимуть точні механізми дії флавоноїдів для людей із різними нейродегенеративними захворюваннями.