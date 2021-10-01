Назвали добавку, яка ефективна у лікуванні хвороби Альцгеймера
Джерело:University of Delaware
Доклінічні дослідження показали, що вітамін В здатний сповільнити прогресування хвороби Альцгеймера. Поки вчені не розуміють, чому це відбувається, але планують вивчити ефект для інших нейродегенеративних захворювань, зокрема щодо хвороби Паркінсона і бічного аміотрофічного склерозу.
Вчені випадково виявили перевагу Вітаміну В12
Дослідження проводили на моделях черв'яків C. elegans, які дозволяють простежити розвиток і прогресування нейродегенерації протягом декількох днів. Спочатку вони вивчали генетичні особливості хвороби Альцгеймера, проте випадкові результати змусили звернути увагу на вітамін В12.
До теми Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння
Яку закономірність виявили вчені
Вчені протягом декількох разів спостерігали одну і ту ж ситуацію: скупчення бета-амілоїду провокували у черв'яків параліч впродовж 36 годин, інша група навпаки через 1,5 доби все ще демонструвала ознаки руху. Виявилося, що у них був вищий рівень В12, ніж у черв'яків з першої групи.
Добавка вітаміну черв'якам з дефіцитом В12 виправила ситуацію і відстрочила прогресування паралічу. Вчені також виявили у них високий рівень енергії і знижений окислювальних стрес.
Подальші спостереження показали, що В12 працює в тандемі з ферментом метіоніл синтазою і без нього не має терапевтичної дії. Крім того, якщо на тлі нормального рівня В12черв'якам давали додаткові добавки, це також не приводило до поліпшень.
Поки вчені не розуміють, як працює весь механізм, а тому продовжили дослідження.
Ми визначили молекулярний шлях і хочемо з'ясувати, що ще він активізує,
– додав співавтор дослідження Джессіка Танис.
Подальші дослідження повинні визначити, чи є користь від В12 для інших нейродегенеративних захворювань, наприклад, проти хвороби Паркінсона і бічного аміотрофічного склерозу.