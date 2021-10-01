Назвали добавку, яка ефективна у лікуванні хвороби Альцгеймера

Доклінічні дослідження показали, що вітамін В здатний сповільнити прогресування хвороби Альцгеймера. Поки вчені не розуміють, чому це відбувається, але планують вивчити ефект для інших нейродегенеративних захворювань, зокрема щодо хвороби Паркінсона і бічного аміотрофічного склерозу.

Вчені випадково виявили перевагу Вітаміну В 12

Дослідження проводили на моделях черв'яків C. elegans, які дозволяють простежити розвиток і прогресування нейродегенерації протягом декількох днів. Спочатку вони вивчали генетичні особливості хвороби Альцгеймера, проте випадкові результати змусили звернути увагу на вітамін В 12 .

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Яку закономірність виявили вчені

Вчені протягом декількох разів спостерігали одну і ту ж ситуацію: скупчення бета-амілоїду провокували у черв'яків параліч впродовж 36 годин, інша група навпаки через 1,5 доби все ще демонструвала ознаки руху. Виявилося, що у них був вищий рівень В 12 , ніж у черв'яків з першої групи.

Добавка вітаміну черв'якам з дефіцитом В 12 виправила ситуацію і відстрочила прогресування паралічу. Вчені також виявили у них високий рівень енергії і знижений окислювальних стрес.

Подальші спостереження показали, що В 12 працює в тандемі з ферментом метіоніл синтазою і без нього не має терапевтичної дії. Крім того, якщо на тлі нормального рівня В 12 черв'якам давали додаткові добавки, це також не приводило до поліпшень.

Поки вчені не розуміють, як працює весь механізм, а тому продовжили дослідження.

Ми визначили молекулярний шлях і хочемо з'ясувати, що ще він активізує,

– додав співавтор дослідження Джессіка Танис.