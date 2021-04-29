Як відбувалося дослідження

У дослідження включені дані з 14 штатів США про 417 дорослих у віці 65 років і старше, які були госпіталізовані з симптомами COVID-19 з січня по березень цього року. У 187 підтвердився коронавірус, у решти хворих ПЛР-тест показав негативний результат.

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Вчені виявили, що серед пацієнтів з підтвердженим COVID-19 більшість не були щеплені. Лише 18 пацієнтів (10%) отримали перший компонент вакцин Pfizer або Moderna, і тільки одна людина з позитивним ПЛР-тестом була повністю щеплена, що становить всього 0,5% від загального числа пацієнтів в цій групі.

Дані показали також: що з 230 осіб з негативним результатом тесту 44 (19%), були щеплені першою дозою, а 18 (8%) отримали обидві дози.

Ефективність вакцини проти коронавірусу для літніх

Фінальні розрахунки показали, що вакцини Pfizer і Moderna знижують ризик госпіталізації у літніх людей на 94% серед повністю щеплених і на 64% серед тих, хто отримав один компонент.

Ці результати узгоджуються з результатами інших досліджень, які підтвердили ефективність вакцин для пацієнтів у віці 65 років і старше,

– заявили автори дослідження.

Разом з тим вчені підкреслили, що ці дані також свідчать про те, що ризик важкого перебігу і госпіталізації зберігається навіть у повністю щеплених людей. Тому люди, особливо з груп ризику, які отримали обидві дози вакцини, повинні продовжувати дотримуватися всіх необхідних заходів профілактики – носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу