Назвали фактор, який впливає на тривалість життя

Дослідники Принстонського університету встановили, що люди, які мають вищу освіту, за останні 3 десятиліття жили довше, ніж ті, хто не закінчив університет.

Люди, які мають вищу освіту – живуть довше

Лауреат Нобелівської премії Ангус Дітон і його колега Енн Кейс виявили, що залежно від рівня освіти збільшується подовженість життя людини в той час, як залежність від раси – знизилася.

Освіта дійсно виявилася фактором, який може впливати на тривалість життя. Чорношкірі та білі з чотирирічним дипломом зараз набагато більше схожі один на одного, тоді як в 1990 році це було не так. Класовий розрив став набагато виразнішим,

— сказав Кейс.

Розрив в очікуваній подовженості життя між людьми зі ступенем бакалавра і без нього в межах обох расових груп збільшився більш ніж удвічі. Дослідження опубліковане у Proceedings of the National Academy of Sciences також це підтверджує.

На чому базуються такі висновки

Станом на 2018 рік люди зі ступенем бакалавра могли прожити 48 років з можливих 50 у віці від 25 до 75 років — число, яке зростає впродовж десятиліть.

Для порівняння, ті, у кого немає наукового ступеня, могли розраховувати прожити 45 років за такий самий період, показник зменшився з 2010 року.

Водночас у 2019 році всього 36% американців у віці 25 років і старше мали ступінь бакалавра.