Один із них – безперервний кашель. Відповідний висновок оприлюднили за даними Національної системи охорони здоров'я (NHS) Великої Британії.
Увага Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих
Симптоми BA.2
За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму Омікрон належать такі:
- висока температура;
- безперервний кашель;
- втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.
Що відомо про підвид Омікрону
- Він у 1,5 рази заразніший, ніж його вихідний штам, відповідно, може поширюватися швидше. Переважно він здатний заражати вакцинованих людей.
- Хоча, наразі, немає жодних доказів того, що вакцина знижує ефективність проти симптомів хвороби.
- Цей штам ще називають "прихованим".
- Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.
- ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть "інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 важче захворювання.
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Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу