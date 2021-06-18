Назвали групи людей, які найчастіше повторно хворіють на коронавірус

Через півтора року стало зрозуміло, що імунітет до коронавірусу не вічний, і ризик заразитися знову зберігається навіть після щеплення. Автори нового дослідження оцінили ймовірність повторного інфікування і з'ясували, у кого більше шансів ще раз отримати позитивний ПЛР-тест.

Вчені проаналізували дані з 62 американських клінік про стан здоров'я понад 9,1 тисячі пацієнтів, які були госпіталізовані з тяжким перебігом COVID-19 до листопада 2020 року.

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Ризик повторного зараження

Результати показали, що 63 людини (менше 1%) заразилися повторно в середньому через 3,5 місяці після виписки зі стаціонару. Двоє людей померли.

В цілому, практично у всіх пацієнтів показники дихальної та печінкової недостатності були нижчі, ніж після першого зараження, жодному з них не знадобилася повторно вентиляція легенів. На думку вчених, це може бути пов'язано з тим, що вдруге пацієнти отримували більш ефективну терапію, оскільки лікарі отримують все більше нових даних про лікування COVID-19, виключаючи токсичні й непотрібні препарати.

Хоча повторне зараження виявилося легшим, ніж первинне інфікування, з ним була пов'язана більша летальність,

– зазначили науковці.

Хто найчастіше повторно хворіє на коронавірус

Автори дослідження також визначили потенційні групи ризику для повторного зараження: так, у курців вірогідність реінфекції майже у два рази вища, ніж у людей без нікотинової залежності.

Наявність бронхіальної астми підвищує цей ризик в три рази, приналежність до темношкірої раси – у два рази. При цьому серед пацієнтів, які заразилися двічі, не було суттєвих відмінностей за віком і статтю.