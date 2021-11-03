Так, люди з ослабленим імунітетом мають підвищений ризик важких наслідків COVID-19. Це ще один доказ того, що таким людям необхідна третя доза вакцини.

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Ці результати показують, що хоча дві дози вакцини мРНК проти COVID-19 корисні для людей з ослабленим імунітетом, такі люди значно менш захищені від важких захворювань, ніж люди з нормальною імунною системою,

– заявив провідний автор дослідження Пітер Ембі.

За його словами, люди з ослабленим імунітетом повинні отримати додаткову дозу та ревакцинацію. Також їм обов'язково потрібно дотримуватись запобіжних заходів, таких як носіння масок в громадських місцях.

Ефективність вакцини залежить від імунітету: детальні дані від CDC

Дослідницька група зібрала дані про більш ніж 89 000 госпіталізацій у 9 штатах з січня по вересень 2021 року. Це найбільше дослідження з оцінки ефективності вакцини проти COVID-19 серед людей з ослабленим імунітетом.

Аналіз даних показав, що мРНК-вакцини (виготовлені Pfizer і Moderna) на 90% ефективні для захисту від госпіталізації у зв'язку з COVID в імунокомпетентних людей і лише на 77% для людей з пригніченим імунітетом.

У яких пацієнтів імунітет був найслабшим

Відмінності були однаковими для різних вікових груп. Проте ефективність сильно відрізнялася серед підгруп з ослабленим імунітетом. Наприклад, він вона була нижчою у пацієнтів з трансплантацією органів або стовбурових клітин і вищою у людей з ревматологічними або запальними захворюваннями.