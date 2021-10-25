Люди похилого віку мають вищі ризики смерті від COVID-19
Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.
Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Деталі дослідження
Середній вік тих, хто не робив щеплення проти коронавірусу, склав 78 років. Такі люди можуть померти від недуги при наявності не менше 5 хронічних захворювань.
Зокрема, мова йде про проблеми з серцем, деменції та наявності злоякісних утворень.
Щоб опублікувати висновки, вчені проаналізували 671 випадок смерті невакцинованих людей і 171 летальний випадок повністю вакцинованих.
Вакцинація вразливих груп в Україні
До слова, найближчим часом українцям рекомендуватимуть додаткову дозу вакцини проти COVID-19. Йдеться передусім про людей, які мають слабку імунну відповідь на стандартний курс вакцинації. Це, наприклад:
- пацієнти з онкозахворюваннями;
- пацієнти, які мають серйозні проблеми з імунітетом;
- імунодефіцити;
- пацієнти, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь та інші.
До теми Вагітні жінки мають на 70% вищий ризик смерті через COVID-19, – МОЗ