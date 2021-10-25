Назвали групу людей, які мають ризики смерті від коронавірусу попри вакцинацію

Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії розповіли, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення.

Люди похилого віку мають вищі ризики смерті від COVID-19

Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику знаходяться люди похилого віку, яким у середньому 85 років.

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Деталі дослідження

Середній вік тих, хто не робив щеплення проти коронавірусу, склав 78 років. Такі люди можуть померти від недуги при наявності не менше 5 хронічних захворювань.

Зокрема, мова йде про проблеми з серцем, деменції та наявності злоякісних утворень.

Щоб опублікувати висновки, вчені проаналізували 671 випадок смерті невакцинованих людей і 171 летальний випадок повністю вакцинованих.

Вакцинація вразливих груп в Україні

До слова, найближчим часом українцям рекомендуватимуть додаткову дозу вакцини проти COVID-19. Йдеться передусім про людей, які мають слабку імунну відповідь на стандартний курс вакцинації. Це, наприклад:

пацієнти з онкозахворюваннями;

пацієнти, які мають серйозні проблеми з імунітетом;

імунодефіцити;

пацієнти, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь та інші.

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