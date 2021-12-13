Назвали групу людей, які помирають від коронавірусу частіше за інших

З'явилося ще одне підтвердження того, що COVID-19 дуже небезпечний при наявності психічних розладів. Останні дані надали вчені з Манчестерського університету у Великій Британії.

З'ясували, що люди з психічними розладами у 5 разів частіше повмирають від коронавірусу та втричі частіше потрапляють до лікарні через недугу.

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Перш ніж прийти до такого висновку, фахівці проаналізували дані 1 925 людей з шизофренією або іншими психічними розлади, 1 483 пацієнтів з біполярним розладом і 41 448 людей з депресією.

Під час дослідження 16 282 пацієнтів захворіли на COVID-19. 2 885 з них госпіталізували до лікарень, а 1 081, на жаль, померли.

Ризики смерті від COVID-19 за розладами

Ризик смерті від COVID-19 був на 3,76 вище у людей з біполярним розладом,

Люди з депресією мали у 1,99 вищі шанси померти від коронавірусу.

Серед пацієнтів із COVID-19, які були госпіталізовані, більш ніж половина людей із психотичними розладами (52,6%) померли у порівнянні з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

Показники госпіталізацій

Пацієнти з психотичними розладами мають у 4,84 раза більші шанси померти від коронавірусу, ніж люди без тяжких психічних захворювань.

Серед інфікованих SARS-CoV-2 з психотичними чи біполярними розладами частка госпіталізацій склала 35,8 та 37,3% відповідно у порівнянні з 16,6% серед людей без важких психічних захворювань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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