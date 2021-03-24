Назвали групу людей, в яких найбільша кількість антитіл до коронавірусу

Питання про те, чому діти менше схильні до важкого перебігу коронавірусу і найчастіше переносять його легко або безсимптомно, залишається однією з головних загадок пандемії. Можливо, вся справа в особливостях імунної відповіді.

Як відбувалося дослідження

Дослідники Вищої школи медичних наук ім. Вейля Корнела проаналізували близько 32 тисяч результатів тесту на антитіла, проведені з квітня по серпень минулого року. У цій групі імунну відповідь виробили майже у 1200 дітей.

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Потім вчені досліджували підгрупу пацієнтів з позитивним результатом тесту – 85 дітей і 3648 дорослих, – щоб визначити рівень антитіл до імуноглобуліну IgG.

Різна кількість антитіл у різному віці

Це ключовий тип антитіл, які зв'язуються зі спайк-білком коронавірусу, запобігаючи його проникнення в клітини організму. Виявилося, що у 32 дітей у віці 1-10 років середній рівень IgG майже в п'ять разів перевищував титр антитіл у 127 молодих людей у ​​віці від 19 до 24 років.

Після цього автори дослідження зосередилися на ще одній групі 126 пацієнтів 1-24 років з позитивними результатами тестів, щоб оцінити реакцію антитіла. У цій групі у дітей від 1 до 10 років середній титр був більш ніж у два рази вищим, ніж у підлітків 11-18 років, у яких, своєю чергою, рівень антитіл вдвічі перевищував титр у пацієнтів 19-24 років.

Наші результати показують, що відмінності в клінічних проявах COVID-19 у дітей в порівнянні з дорослими пацієнтами можуть бути частково пов'язані з віковим імунною відповіддю,

– зазначили автори дослідження.