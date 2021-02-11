Назвали групу людей, у яких ризик зараження COVID-19 утричі вищий

Вчені попередили про "подвійний удар" пандемії для літніх пацієнтів з деменцією. На думку фахівців, ці люди особливо вразливі зараз, оскільки потрапляють в групу ризику за віком і мають складнощі з запам'ятовуванням правил техніки безпеки.

Американські вчені проаналізували інформацію про стан здоров'я 61,9 мільйона американця у віці від 18 років з лютого по серпень минулого року. У більш ніж 15,7 тисячі осіб в цей період був підтверджений COVID-19, 810 з них страждали деменцією.

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Деменція – фактор ризику

Після того, як дослідники скорегували дані з урахуванням віку, статі та раси, виявилося, що у таких пацієнтів ризик інфікування майже в три рази вище, ніж у людей, які не мають деменції.

Але навіть повторне коригування з урахуванням таких факторів, як супутні захворювання і проживання в будинку для літніх людей, показала, що у людей з деменцією у два рази більше шансів заразитися SARS-Cov-2. Крім того, ці пацієнти у 2,6 раза частіше потрапляють до лікарні, а ризик смерті від коронавірусної інфекції у них в 4,4 раза вище.

Автори дослідження зробили ще одну важливу річ, дуже актуальне як для США, так і для інших країн з високим відсотком чорношкірого населення: в афроамериканців з деменцією ризик зараження майже в три рази вищий у порівнянні з білими пацієнтами з тим же діагнозом.

Чому деменція збільшує ризики коронавірусу

Вчені припустили, що підвищена уразливість людей з деменцією пов'язана в першу чергу з поведінковими чинниками – через проблеми з пам'яттю вони часто забувають про необхідність носити маску, мити руки та дотримуватися соціальної дистанції.

Крім того, деменція може викликати підвищену сприйнятливість людей з деменцією до вірусних і бактеріальних інфекцій, включаючи пневмонію, сифіліс, хворобу Лайма. Багато людей з деменцією вже мають судинні порушення, які можуть посилюватися через коронавірусну інфекцію.