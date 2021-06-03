Як відбувалося дослідження

Нове дослідження вперше демонструє, як алкоголь впливає на здоров'я людей із зайвою вагою. Для нього вчені використовували дані британського Біобанку (великого дослідження, в якому зібрана медична дані та інформація про спосіб життя сотень тисяч людей).

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Вчені проаналізували дані понад 465 осіб у віці 40 – 69 років, за якими спостерігали в середньому протягом 10,5 років. Вони порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою і з нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські рекомендації (понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, на тиждень).

Зайва вага та алкоголь

У людей c зайвою вагою або, які страждають від ожиріння ризик розвитку алкогольної жирової хвороби печінки був майже на 600% вище, ніж у тих, чия вага була нормальною.

Їхній ризик смерті від цієї проблеми був на 700% більше.

Зайва вага та ожиріння збільшували ризик розвитку хвороб печінки й у людей, які пили алкоголь, не перевищуючи норми рекомендацій.

Цей ризик у них був вищий на 50% в порівнянні з показниками людей з нормальною вагою.

Вчені вважають, що в нових медичних довідниках має бути окрема згадка про комбіновану шкідливу дію алкоголю і зайвої ваги на здоров'я.

Виходячи з даних нашого дослідження, люди із зайвою вагою, не тільки з ожирінням, мають вживати алкоголь з обережністю і, можливо, прагнути пити набагато менше, ніж зазначено в рекомендаціях,

– зазначили автори дослідження.

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