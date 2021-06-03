Назвали групу людей, яким алкоголь шкодить більше, ніж іншим

Австралійські вчені порівняли, як впливає алкоголь на печінку людей з нормальною масою тіла, зайвою вагою та ожирінням.

Як відбувалося дослідження

Нове дослідження вперше демонструє, як алкоголь впливає на здоров'я людей із зайвою вагою. Для нього вчені використовували дані британського Біобанку (великого дослідження, в якому зібрана медична дані та інформація про спосіб життя сотень тисяч людей).

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Вчені проаналізували дані понад 465 осіб у віці 40 – 69 років, за якими спостерігали в середньому протягом 10,5 років. Вони порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою і з нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські рекомендації (понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, на тиждень).

Зайва вага та алкоголь

У людей c зайвою вагою або, які страждають від ожиріння ризик розвитку алкогольної жирової хвороби печінки був майже на 600% вище, ніж у тих, чия вага була нормальною.

Їхній ризик смерті від цієї проблеми був на 700% більше.

Зайва вага та ожиріння збільшували ризик розвитку хвороб печінки й у людей, які пили алкоголь, не перевищуючи норми рекомендацій.

Цей ризик у них був вищий на 50% в порівнянні з показниками людей з нормальною вагою.

Вчені вважають, що в нових медичних довідниках має бути окрема згадка про комбіновану шкідливу дію алкоголю і зайвої ваги на здоров'я.

Виходячи з даних нашого дослідження, люди із зайвою вагою, не тільки з ожирінням, мають вживати алкоголь з обережністю і, можливо, прагнути пити набагато менше, ніж зазначено в рекомендаціях,

– зазначили автори дослідження.