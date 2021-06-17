Назвали групу людей, яким може бути потрібно три дози вакцини проти коронавірусу

Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів, входять в особливу групу ризику COVID-19 через ослаблений імунітет. Тому вони потребують підвищеного захисту від коронавірусної інфекції, для якого двох стандартних доз вакцини найчастіше не вистачає.

Автори нового дослідження зазначили, що майже у половини пацієнтів з пересадженими органами не виробляються антитіла після отримання двох доз вакцин Pfizer або Moderna, у решти імунна реакція значно нижча в порівнянні зі здоровими людьми.

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 30 осіб, які перенесли трансплантацію органів і у них не виробився імунітет після двох компонентів вакцини, або ж титр антитіл був дуже низьким. Середній вік добровольців становив 57 років.

Всі вони зголосилися зробити щеплення третьою дозою вакцини та самостійно відстежували рівень нейтралізують антитіл після щеплення.

Вакцинація трьома дозами

Приблизно у третини пацієнтів, у яких після двох доз вакцини не виробилася імунний захист, з'явилися антитіла після третього щеплення. Водночас у всіх пацієнтів з низьким рівнем антитіл титр став високим.

Всі пацієнти повідомили про те, що нормально перенесли вакцинацію з легкими або помірними побічними ефектами – головним болем, стомлюваністю, болем у м'язах і больовими відчуттями в місці ін'єкції.

Жоден пацієнт не повідомив про лихоманку, і ми не спостерігали ніяких анафілактичних реакцій або неврологічних ускладнень,

– повідомили автори дослідження, зазначивши, що за час дослідження не було виявлено жодного випадку зараження серед учасників.

Вчені назвали ці результати "обнадійливими" і закликали своїх колег провести більш масштабні дослідження, які могли б підтвердити, що третя доза вакцини може захистити людей з ослабленим імунітетом.