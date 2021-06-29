Як відбувалося дослідження

Науковці досліджували 15,5 тисяч медичних карт пацієнтів, що поступили в травматологічні центри в період з березня по липень 2020 року. В цей час в Пенсільванії був зафіксований сплеск захворюваності COVID-19, тому всіх пацієнтів у відділення будь-якого профілю обов'язково тестували на коронавірусну інфекцію.

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У цій вибірці COVID-19 підтвердився у 219 осіб, яких госпіталізували в поєднанні з травмами, в тому числі після ДТП, ножових поранень, падінь та нещасних випадків. Автори дослідження порівняли їхні показники й клінічні наслідки з іншими хворими з аналогічними ушкодженнями.

Травми та нещасні випадки підвищують ризик смерті від COVID-19

Результати показали, що заражені SARS-CoV-2 пацієнти мають 6-разовий ризик смерті в порівнянні зі своїми товаришами по нещастю, у яких немає інфекції.

Смертельні випадки фіксувалися навіть у тих людей, у яких були незначні пошкодження, і в інших обставинах вони мали б хороші шанси на повне одужання.

Також в цій групі пацієнтів була виявлена ​​дворазова ймовірність венозної тромбоемболії, ниркової недостатності та потреби в штучної вентиляції легенів.

Ризик легеневих ускладнень у них в середньому вищий в п'ять разів, причому для пацієнтів старше 65 років ця ймовірність була ще більше.

Наші результати підкреслюють, наскільки важливо для лікарень постійно перевіряти госпіталізованих пацієнтів, щоб медпрацівники знали про цей додатковий ризик і ставилися до таких хворих з особливою обережністю і пильністю,

– наголосили автори дослідження.